как отучить кота гадить где попало

Владельцы кошек могут столкнуться с неприятным сюрпризом, когда любимец начал игнорировать собственный лоток. Это распространенная проблема, которая имеет много весомых причин.

Факты ICTV рассказывают, как отучить кота гадить где угодно.

Почему коты гадят где попало

Для того, чтобы решить эту проблему, следует узнать причину, почему ваш кот гадит не в лоток. Их может быть несколько:

неудобный лоток или наполнитель;

неправильно подобранное место для расположения туалета;

наличие болезней;

схожесть места, которое метит кот на его лоток.

Что делать, если кот начал гадить возле лотка

Измените размер лотка

Если кот начал метить разные места со временем, попробуйте заменить лоток на побольше. Питомец растет – и его туалет мог стать слишком маленьким.

Ветеринар Андрей Пинчук советует выбирать большие лотки, в которых кот поместится полностью. Также следует обращать внимание на туалет с высокими бортами, так как они обеспечат чистоту вокруг.

Приобретите другой наполнитель

Не останавливайтесь на одном наполнителе. Со временем, коты, как и люди, меняют свои предпочтения. Поэтому попробуйте использовать другой. Он может быть бетонитовый, древесный, кукурузный и тому подобное.

Если же кот перестал ходить в лоток после того, как вы попробовали новый наполнитель, вернитесь к предыдущему. Консистенция, ощущения и запах могут быть главной причиной, почему питомец гадит в неположенном месте.

Убирайте в лотке

Коты по природе чистоплотные животные. Поэтому, скорее всего, они не пойдут в лоток, который еще не убрали. Кроме этого, уход за туалетом питомца — вопрос гигиены. Это нужно делать регулярно, после каждого опорожнения.

Не используйте один лоток для двух питомцев

Хозяева, которые имеют более одного любимца, иногда думают, что одного лотка хватит. Однако это не так. Коты могут отказаться делить свой туалет с другим животным. Поэтому позаботьтесь об отдельных местах для каждого из них.

Выберите другое место для кошачьего туалета

Поход в туалет для кошек — интимный процесс. Он требует спокойствия и сосредоточенности. Поэтому для расположения лотка следует выбрать уютное место.

Ветеринар советует поместить лоток для питомца в ванной комнате или в туалете.

Проверьте кота на наличие болезней

Иногда коты сознательно гадят где попало. Таким образом, они пытаются привлечь внимание и сообщить, что что-то не так. Тогда нужно обязательно обратиться к ветеринарам.

Способы, которые помогут отучить кота гадить где попало

Хвалите любимца

Иногда у хозяев не хватает нервов и они начинают ругать и наказывать своего кота. Однако такой способ не даст никакого положительного результата, а лишь наоборот, обидит любимца и он может начать гадить еще больше.

Ветеринар советует хвалить своего любимца после каждого удачного хождения в туалет. Также следует давать ему вкусности — это поможет сформировать коту правильно ассоциацию.

Цитрусы для обработки мест, где метит кот

Коты не любят резкие запахи, поэтому можно использовать вещества, имеющие сильный аромат. Однако ни в коем случае не берите уксус. Этот раствор может навредить животному или создать дискомфорт.

Прекрасно подойдут цитрусы и их сок.

Разложите цитрусы в места, куда гадит кот (или обработайте соком).

Также можно использовать специальные спреи, которые продаются в зоомагазинах.