Чим закрити розбите після обстрілу вікно

Через бойові дії в Україні та постійні обстріли житлових кварталів у вікнах часто вилітають шибки, іноді навіть з рамами.

Ми зібрали кілька способів, як закрити вікна, поки не будуть вставлені нові.

Найпростіший спосіб (якщо залишилися рами) – затягнути харчовою плівкою (плівкою для пакування речей). Для цього необхідно відкрити стулки та обтягнути навколо плівкою в кілька шарів для забезпечення герметичності вікна. Щоб вона не сповзла і міцно трималася, можна додатково зафіксувати її скотчем.

Якщо у вас є шматок фанери потрібного розміру або лист ДСП, варто закрити розбите вікно ним. Заміряйте розмір віконного профілю, підготуйте для закріплення цвяхи або шурупи. Потім прикладіть лист фанери до рами і прикрутіть його шурупами.

Щоб у будинку або квартирі було тепліше, і у вас раптом є утеплювач або поролон, використайте для закриття вікон два листи фанери або ДСП (один помістіть із зовнішнього боку стулки вікна, інший – з внутрішнього) і покладіть між ними утеплювач або поролон.

Також для тимчасової заміни скла в розбитому вікні може стати в пригоді гіпсокартон, великі листи звичайного картону (їх можна закріпити за допомогою скотчу), прості сендвіч-панелі.

Для випадків, коли вікна вилетіли повністю, є спосіб з фанерою або листами ДСП. Тільки кріпити їх необхідно до стіни усередині приміщення.

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