Забули одягнути рукавиці перед тим, як почати чистити горіхи? Не дивно, що руки тепер брудні, адже плоди горіхового дерева залишають плями на шкірі та одязі. Позбутися цієї неприємності можна декількома методами.

Перш ніж вдаватися до радикальних способів, варто спробувати натуральні засоби для боротьби зі слідами від горіхів. Факти ICTV дізналися, за допомогою чого можна відмити руки від плям.

Як очистити руки вдома

Варто почати відмивати руки одразу після чищення горіхів, інакше доведеться вдатися до радикальніших методів. Наприклад, можна потерти руки лимоном, сирою картоплею, неспілим виноградом або косметичними засобами для скрабування шкіри.

Варто завчасно подумати про засіб для профілактики появи плям: перед очищенням горіхів одягніть гумові рукавички та час від часу спостерігайте, чи не з’явились на них дірки.

Перед очищенням купіть достатню кількість пемзи або скрабу, за допомогою яких можна успішно прибрати сліди після плодів горіхового дерева.

Одразу після очищення горіхів почніть прати речі (футболки, кофти чи кардигани) вручну за допомогою мийних засобів. Намагайтеся терти тканину якомога інтенсивніше, щоб позбутися коричневих плям.

Найімовірніше, руки не зможуть одразу очиститися, деякий час незначні плями залишатимуться, проте з часом вони самостійно зникнуть.

Натуральні засоби для очищення слідів від горіхів

Відмити руки від горіхів у домашніх умовах можна завдяки натуральним продуктам. Розріжте лимон та натріть половинками, щоб відбілити шкіру. Або зробіть ванночку з піною від рідкого мила та лимонним соком, які допоможуть у боротьбі за чистоту.

Крохмаль зможе знебарвити плями від горіхів. Найкращий спосіб – подрібнити сиру картоплю на маленькій тертці та потримати руки у подрібненій кашці щонайменше протягом 10-20 хвилин. Після цього потрібно протерти зони з плямами старою зубною щіткою або пемзою.

Залишки від забруднення залишатимуться якийсь час, але згодом пройдуть самостійно. Перевага цього методу в тому, що він підходить для людей, схильних до алергічних реакцій.

Для боротьби з плямами від горіхів можна використати неспілий виноград. Потрібно вичавити з рослини сік у тарілку та опустити у неї руки. Крім того, покращиться якість та міцність нігтів.

Пілінг або скраб, зроблений з солі та косметичних засобів, зможуть повернути колишній вигляд шкіри. Потрібно нагріти руки в гарячій воді, щоб з’явилися зморшки на пальцях, та потерти саморобним або готовим скрабом. Як бонус, після такого масажу руки стануть м’якішими.

Сильніші методи для миття рук

За допомогою перекису водню можна відмити свіжі плями від горіхів. Якщо руки ще не встигли стати коричневими, протріть ватним тампоном місця забруднення.

Нашатирний спирт має сильний запах, тому варто очищати руки з ним на балконі або у кімнаті, яка добре провітрюється. Вилийте трохи рідини на серветку та протріть місця, на яких залишилися сліди від горіхів. Шкіра має бути без ран – спочатку варто легко протирати, а потім почати терти сильніше.

Мийні засоби для виведення плям не варто використовувати для очищення рук алергікам та людям, схильним до висипань на шкірі. Якщо інші методи не допомогли, тоді варто спробувати його для боротьби з плямами.

Відбілювачі для тканини можуть викликати хімічний опік на шкірі, тому варто двічі подумати перед тим, як вдатися до найрадикальнішого способу. Варто використовувати цей метод лише у разі необхідності термінового очищення рук (наприклад, перед важливою подією чи святом).