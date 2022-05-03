Як відмити каструлю, що пригоріла

Іноді в процесі приготування їжа пригоряє до дна каструлі і відмити її досить складно. Ми зібрали для вас ефективні способи, які допоможуть відмити каструлю, що пригоріла.

Каструлі з алюмінію та нержавіючої сталі

Для того, щоб відмити гар із такої каструлі, необхідно залити її холодною водою і додати половину склянки солі. Зачекайте хвилин 20, а потім змийте залишки їжі, що пригоріла, губкою. Але такий метод має недолік – через деякий час у каструлі можуть з’явитися темні плями, які важко вивести.

Також на алюмінієвих і каструлях із нержавіючої сталі їжу, що пригоріла, можна очистити содою. Для цього необхідно приготувати розчин: налийте на дно гарячу воду і висипте півсклянки соди. З розчином соди каструля повинна постояти 30 хвилин, потім його потрібно прокип’ятити 15 хвилин. Після цього каструлю можна буде помити в теплій воді з мийним засобом. Каструля блищатиме.

Емальована каструля

Для очищення таких каструль можна використовувати метод із сіллю або содою, техніка залишається такою ж. Єдине, не варто для чищення каструлі з емалі використовувати металеві щітки, вони залишають подряпини, і каструля стає непридатною для приготування їжі.

Ще один спосіб відмити від каструлі їжу, що пригоріла, – розчин із води, господарського мила, клею і соди. Мило потрібно подрібнити, змішати з іншими складовими та нагріти. У готовий розчин можна помістити посуд (лише цей спосіб не підходить для виробів із тефлону) і залишити на три години. Після того, як розчин охолоне, посуд можна дістати та промити під проточною водою.

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