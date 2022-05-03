как отмыть пригоревшую кастрюлю

Иногда в процессе приготовления пища пригорает ко дну кастрюли и отмыть ее достаточно сложно. Мы собрали для вас эффективные способы, которые помогут отмыть пригоревшую кастрюлю.

Кастрюли из алюминия и нержавейки

Для того, чтобы отмыть гарь с такой кастрюли, необходимо залить ее холодной водой и добавить половину стакана соли. Подождите минут 20, а после смойте остатки пригоревшей еды губкой. Но у такого метода есть недостаток — через некоторое время в кастрюле могут появиться темные пятна, которые трудно вывести.

Также на алюминиевых и кастрюлях из нержавейки можно очистить пригоревшую еду содой. Для этого необходимо приготовить раствор: налейте на дно горячую воду и высыпьте пол стакана соды. С раствором соды кастрюля должна постоять 30 минут, затем его нужно прокипятить минут 15. После этого кастрюлю можно будет помыть в теплой воде с моющим. Кастрюля будет блестеть.

Эмалированная кастрюля

Для очистки таких кастрюль можно использовать метод с солью или содой, техника остается такой же. Единственное, не стоит для чистки кастрюли из эмали использовать металлические щетки, они оставляют царапины, и она становится непригодной для приготовления пищи.

Еще один способ отмыть пригоревшую еду от кастрюли – раствор из воды, хозяйственного мыла, клея и соды. Мыло нужно измельчить, смешать с остальными составляющими и нагреть. В готовый раствор можно поместить посуду (только этот способ не подходит для изделий из тефлона) и оставить на три часа. После того, как раствор остынет, посуду можно достать и промыть под проточной водой.

Читайте:

Как отмыть скотч от стекла – простые способы

Уксус и хозяйственное мыло: чем отмыть сажу со стен и поверхностей после пожара

Как быстро убрать запах из холодильника – народные и специальные средства