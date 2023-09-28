Часто ми обираємо взуття з білою підошвою, і добре, якщо воно зроблене з того матеріалу, який легко миється, проте може бути й інакше. З часом така підошва жовтіє, а тому улюблена пара взуття втрачає презентабельний вигляд. Не поспішайте засмучуватися, адже способи впоратися з цим є.

Факти ICTV підготували перелік способів для тих, хто задається питанням – як відбілити пожовклу підошву взуття. Є як народні засоби, так і сучасні.

Зубна паста

Цей спосіб можна назвати класичним, але не завжди ефективним. Він впорається із не надто сильною жовтизною. Для цього необхідно взяти взуття, протерти його від бруду, нанести старою зубною щіткою зубну пасту на підошву та залишити на 5-10 хвилин до висихання.

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Згодом видалити зубну пасту з взуття і перевірити результат.

Лимонна кислота

Почистити гумову підошву допоможе лимонна кислота, розчинена у воді – 25 грамів порошку на склянку води. Після нанесіть отриману рідину на підошву, залиште на 20-25 хвилин і змийте водою.

Крім того, підошву можна потерти шматочком лимона, також дати їй висохнути і промити водою.

Оцет і сода

Ще один спосіб для відбілювання підошви – суміш оцту й води (по пів склянкия), та ложка соди. Змочіть у ній ганчірку і протріть підошву, залиште на 10 хвилин, а тоді протріть начисто.

Ластик

Допомогти стерти з підошви чорні подряпини може і звичайна гумка для олівців. Важливо, щоб вона була білою й не залишала слідів.

Хімія

Від народних способів можна перейти до сучасніших. Привести до ладу білу підошву можна за допомогою гелів або паст для сантехніки. Тільки наносьте їх у рукавичках! Також можна спробувати відбілювачі або спеціальні пасти для білої підошви.