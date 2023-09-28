Часто мы выбираем обувь с белой подошвой, и хорошо, если она сделана из того материала, который легко моется, однако может быть и иначе. Со временем такая подошва желтеет, а потому любимая пара обуви перестает выглядеть презентабельно. Не спешите расстраиваться, ведь способы справиться с этим есть.

Факты ICTV подготовили список способов для тех, кто задается вопросом — как отбелить пожелтевшую подошву обуви. Существуют как народные средства, так и более современные.

Зубная паста

Этот способ можно назвать классическим, но не всегда эффективным. Он справится с не очень сильной желтизной. Для этого необходимо взять обувь, протереть ее от грязи, нанести старой зубной щеткой зубную пасту на подошву и оставить на 5-10 минут до высыхания.

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После удалить зубную пасту с обуви и проверить результат.

Лимонная кислота

Почистить резиновую подошву поможет лимонная кислота, растворенная в воде — 25 г порошка на стакан воды. После нанесите полученную жидкость по подошву, оставьте на 20-25 минут и смойте водой.

Кроме того, подошву можно потереть долькой лимона, также дайте ей высохнуть и промойте водой.

Уксус и сода

Еще один способ для отбеливания подошвы — смесь уксуса и воды (по полстакана) и ложка соды. Промокните в ней тряпку и протрите подошву, оставьте на 10 минут, а после протрите начисто.

Ластик

Помочь стереть с подошвы черные царапины может и обычная резинка для карандашей. Важно, чтобы она была белой и не оставляла следов.

Химия

От народных способов можно перейти к более современным. Привести в порядок белую подошву можно с помощью гелей или паст для сантехники. Только наносите их в перчатках! Также можно попробовать отбеливатели или специальные пасты для белой подошвы.