Редиска містить велику кількість вітамінів та мінералів. До складу цього коренеплоду входить калій, кальцій, магній, залізо, йод, фосфор, природна клітковина, фітонциди, вітаміни С, К та В.

Якщо хочете посадити на своєму городі цей корисний овоч, варто знати, як робити це правильно, аби редиска порадувала хорошим врожаєм.

Як правильно садити редиску, дізнавалися Факти ICTV.

Коли садити редиску та як обрати грядку

Зазвичай насіння редиски сіють у відкритий ґрунт навесні, орієнтовно в кінці березня – середині квітня. Культура може перенести невеликі заморозки до -5°C, але проростати насіння почне, коли ґрунт прогріється до +5°C.

Проте для формування коренеплоду рослинам необхідно близько + 15-18°C.

У теплиці культуру можна висаджувати на 2-3 тижні раніше.

Редиска потребує пухкого, вологого, легкого та поживного ґрунту. Тому радимо розпушити землю та подбати, щоб ґрунт не пересихав (вологість повинна становити 80%). Для цього необхідно поливати редиску раз на день.

Грядки з редискою варто розташувати не на сонячному місці: вони мають бути затінені в першій або ж другій половині дня.

Зазвичай насіння редиски засівають на відстані 10-15 см один від одного та на глибині 1,5-2,5 см.

Загалом редиска не дуже вибаглива рослина та швидко росте – близько трьох-чотирьох тижнів. Коренеплоди дозрівають протягом 18-20 днів після появи сходів. Проте багато залежить від погодних умов, догляду та сорту.

Не варто сіяти редиску на заболочених ґрунтах, відкритих та дуже сонячних ділянках.

До речі, найкращим попередником для редиски є салат, бобові культури, цибуля, томати, огірки та суниця.

Як садити редиску – покрокова інструкція

Редиску вирощують на грядках рядками на відстані 15-20 см одна від одної. А між рослинами відстань має бути близько 5-7 см. Цього цілком достатньо для формування коренеплодів.

Отож, аби посадити редиску:

Сформуйте на грядці борозенки глибиною близько 3-4 см.

Полийте усі рядки водою та почекайте, поки земля повністю поглине рідину.

Тепер починайте сіяти редиску, дотримуючись відповідної відстані.

Засипте борозни ґрунтом та знову полийте грядки.

Щоб зберегти тепло та прискорити проростання редиски, можна накрити ділянку агроволокном або плівкою. Коли насіння зійде, укриття варто зняти.

Зверніть увагу, що редиска не любить спеку (вище 20°C), надмірне світло (понад 12 год світлового дня), свіжий гній та глибоку посадку (до 3 см буде цілком достатньо).