Редис содержит большое количество витаминов и минералов. В состав этого корнеплода входит калий, кальций, магний, железо, йод, фосфор, природная клетчатка, фитонциды, витамины С, К и В.

Если хотите посадить на своем огороде этот полезный овощ, стоит знать, как делать это правильно, чтобы редиска порадовала хорошим урожаем.

Как правильно сажать редиску, узнавали Факты ICTV.

Когда сажать редиску и как выбрать грядку

Обычно семена редиса сеют в открытый грунт весной, ориентировочно в конце марта — середине апреля. Культура может перенести небольшие заморозки до -5°C, но прорастать семена начнет, когда почва прогреется до +5°C.

Однако для формирования корнеплода растениям необходимо около +15-18°C.

В теплице культуру можно высаживать на 2-3 недели раньше.

Редис нуждается в рыхлой, влажной, легкой и питательной почве. Поэтому советуем разрыхлить землю и позаботиться, чтобы почва не пересыхала (влажность должна составлять 80%). Для этого необходимо поливать редиску раз в день.

Грядки с редисом стоит расположить не на солнечном месте: они должны быть затенены в первой или же второй половине дня.

Обычно семена редиса засевают на расстоянии 10-15 см друг от друга и на глубине 1,5-2,5 см.

В целом редис не очень привередливое растение и быстро растет — около трех-четырех недель. Корнеплоды созревают в течение 18-20 дней после появления всходов. Однако многое зависит от погодных условий, ухода и сорта.

Не стоит сеять редиску на заболоченных почвах, открытых и очень солнечных участках.

Кстати, лучшим предшественником для редиса является салат, бобовые культуры, лук, томаты, огурцы и земляника.

Как сажать редиску — пошаговая инструкция

Редиску выращивают на грядках рядками на расстоянии 15-20 см друг от друга. А между растениями расстояние должно быть около 5-7 см. Этого вполне достаточно для формирования корнеплодов.

Поэтому, чтобы посадить редиску:

Сформируйте на грядке бороздки глубиной около 3-4 см.

Полейте все ряды водой и подождите, пока земля полностью впитает жидкость.

Теперь начинайте сеять редис, соблюдая соответствующее расстояние.

Засыпьте борозды почвой и снова полейте грядки.

Чтобы сохранить тепло и ускорить прорастание редиса, можно накрыть участок агроволокном или пленкой. Когда семена взойдут, укрытие стоит снять.

Обратите внимание, что редис не любит жару (выше 20°C), избыточный свет (более 12 ч светового дня), свежий навоз и глубокую посадку (до 3 см будет вполне достаточно).