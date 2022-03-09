Гранат – фрукт, що росте в теплих країнах Близького Сходу. В будь-який сезон він доступний в наших магазинах завдяки довгому терміну зберігання.

Гранат не лише смачний, а й корисний. Його часто додають в різні страви, роблять з нього сік або ж вживають у чистому вигляді. Гранатовий сік часто використовують і в лікувальних цілях.

Єдиний мінус – клопітке очищення. Сік із зерен бризкає в усі боки, а сліди від гранату не так легко вивести з тканини.

Про те, як правильно та швидко почистити гранат, дізнавались Факти ICTV.

Способи очищення граната

Аби швидко та легко почистити гранат, є три дієві лайфхаки.

Спосіб №1

Обережно зріжте шкірку зверху плода. Важливо при цьому не пошкодити зернята! Зробіть кілька надрізів вздовж усього граната та обережно від’єднуйте кожну частину шкірки. У вас має вийти щось зхоже на квітку, де шкірка – це пелюстки, а зернятка – серединка. Вийміть зернята руками. Поступово, не поспішаючи, відділяйте гранатові плоди один від одного.

Спосіб №2

Обережно розріжте гранат навпіл. Одну частину помістіть в миску з холодною водою. Під водою руками від’єднуйте зернятка від шкірки. Те саме повторіть з іншою половиною граната. За допомогою друшляка злийте воду.

Спосіб №3

Розріжте гранат навпіл. Візьміть його шкіркою догори та обережно стискайте над мискою. Зернята почнуть випадати.Не мніть гранат занадто сильно, ви можете перетворити зернята на сік! Продовжуйте, поки всі плоди не випадуть в миску!

Насолоджуйтесь смачним результатом!

Як вичавити гранатовий сік

Гранатовий сік – дуже корисний та смачний. Він багатий на вітаміни С, К і В. Лікарі рекомендують хоча б раз на тиждень випивати склянку гранатового соку.

Якщо у вас є гранат, але немає соковитискача, вичавити з нього сік можна і власноруч.

Візьміть гранат та водіть його по твердій поверхні, водночас натискаючи на фрукт. Ви почуєте характерний звук – гранатові зернятка почнуть лопати. Продовжуйте тиснути на плід, поки він не стане абсолютно м’яким, а зернятка перестануть тріщати. Будьте обережні, якщо тиснути занадто сильно, шкірка граната може тріснути і весь сік виллється на стіл! Коли плід стане м’яким, зробіть невеликий надріз та вичавіть сік у склянку.

Про користь та шкоду граната

Гранат – це сильний антиоксидант. Він має безліч корисних елементів – харчові волокна, білок, вітаміни С та К, калій та фолієву кислоту.

Гранат знижує ризик різних захворювань та впливає на регенерацію клітин.

Серед його головних переваг:

знижує запалення;

знижує тиск;

бореться із запаленнями суставів;

знижує ризик серцево-судинних захворювань;

покращує пам’ять;

підвищує дієву спроможність;

допомагає у боротьбі з грибковими та інфекційними захворюваннями;

є профілактикою інсульту та інфаркту;

зміцнює імунну систему.

Лікарі рекомендують вживати гранат два рази на тиждень.

Але захоплюватись цим фруктом не варто. Людям, що страждають на знижений тиск, виразку шлунка чи кишечника, краще утриматись від вживання граната.

Фрукт також підвищує кислотність та містить речовини, які впливають на розрідження крові, тому тим, у кого з цим проблеми, теж не рекомендується вживати його у великій кількості.

До речі, гранат може довго зберігатися. У холодильнику він пролежить два-три місяці. Але якщо він вже розрізаний, краще з’їсти його впродовж двох-трьох днів!