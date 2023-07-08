Алое, яке належить до сукулентних рослин, є бажаним гостем на підвіконні майже кожної домівки. Річ у тім, що рослина має цілу низку корисних та навіть цілющих властивостей та зовсім не примхлива у догляді. Тож як розмножити алое з листка і чи можна взагалі це зробити – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Наш постійний експерт із рослин Ліліана Лавринець розповідає, що м’якоть рослини містить понад 75 активних речовин. Там вам і мінерали, і вітаміни, і амінокислоти та багато іншого. Тож алое активно застосовують у медикаментозних та косметичних засобах. Мати такий скарб у власному будинку – то справжнє щастя, але розмножити алое з листка, на жаль, не вийде, запевняє експерт. Річ у тому, що листок алое часто не хоче пускати коріння.

– Почнемо з того, що на власному досвіді я переконалась, що розмножити алое з листка не можна, – говорить Лавринець.

Якщо ж ви все-таки хочете спробувати та розмножити алое з листка, то візьміть ніж, продезінфікуйте його та відріжте ним 8-10 см лист алое. Необхідно це робити одним рухом та близько до основи стебла. Також важливо відокремлювати лист під невеликим кутом.

Після цього на 15 днів залишаємо лист алое в теплому місці, щоб місце зрізу затягнулося плівкою. Далі стежимо за ситуацією, якщо це живе місце затягнеться раніше, то висаджувати у ґрунт можна й не чекаючи, доки минуть 15 днів.

Важливо дочекатися утворення плівки, тому що, по-перше, плівка на рані – це захисний механізм, бар’єр, який не пропускає інфекції з землі та води, по-друге, вона потрібна листу алое, щоб акумулювати запас поживних речовин і вчасно пустити їх в діло.

Але, як зауважує Лавринець, алое можна виростити із нової маленької щепки.

– Із маленької щепки у красиву рослину. І це найпростіший спосіб – узяти щепку і поставити у воду на деякий час, щоб відросли корінці. І після цього можна садити щепку в ґрунт, – пояснює знавець рослин.

Скільки часу займає розмножування алое?

Лавринець пояснює, що її власний досвід показує, щоб розмножити алое, потрібно близько двох тижнів.

– Чесно кажучи, у мене зайняло близько двох тижнів, – додає експерт.

Висадка алое після розмножування

Після того як щепка проросте, переходимо, власне, до посадки рослини. Для цього попередньо обираємо ґрунт для сукулентів та кактусів. Далі знизу засипаємо дренаж, потім ґрунт і висаджуємо туди алое.

– Беремо ґрунт універсальний, добре обприскуємо водичкою. Тому що алое весь час було у воді і тепер потрібно підтримувати вологість. Садимо його, засипаємо землею і утрамбовуємо, щоб рослина добре трималася в ґрунті, оскільки коренева система ще недостатньо розвинена, – говорить Лавринець.

Після висадки рослину перший час необхідно регулярно поливати та обприскувати. Це потрібно робити кожного ранку та вечора.

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Догляд

Догляд за алое після посадки простий – необхідно регулярно поливати та правильно розмістити вазон.

Виберіть для рослини добре освітлене місце, наприклад західне, східне або південне підвіконня. На північному, особливо затіненому, рослині буде замало світла, і з часом квітка витягнеться, її листя буде дрібним – і алое загалом втратить свою красу.