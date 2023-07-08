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Як розмножити алое з листка: поради експерта

8 Липня 2023, 12:43
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки Ліліана Лавринець Знавець рослин, викладач біології та блогер
Як розмножити алое з листка: поради експерта
Джерело: Pixabay

Алое, яке належить до сукулентних рослин, є бажаним гостем на підвіконні майже кожної домівки. Річ у тім, що рослина має цілу низку корисних та навіть цілющих властивостей та зовсім не примхлива у догляді. Тож як розмножити алое з листка і чи можна взагалі це зробити – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Наш постійний експерт із рослин Ліліана Лавринець розповідає, що м’якоть рослини містить понад 75 активних речовин. Там вам і мінерали, і вітаміни, і амінокислоти та багато іншого. Тож алое активно застосовують у медикаментозних та косметичних засобах. Мати такий скарб у власному будинку – то справжнє щастя, але розмножити алое з листка, на жаль, не вийде, запевняє експерт. Річ у тому, що листок алое часто не хоче пускати коріння.

– Почнемо з того, що на власному досвіді я переконалась, що розмножити алое з листка не можна, – говорить Лавринець.

Якщо ж ви все-таки хочете спробувати та розмножити алое з листка, то візьміть ніж, продезінфікуйте його та відріжте ним 8-10 см лист алое. Необхідно це робити одним рухом та близько до основи стебла. Також важливо відокремлювати лист під невеликим кутом.

Фото: Pixabay

Після цього на 15 днів залишаємо лист алое в теплому місці, щоб місце зрізу затягнулося плівкою. Далі стежимо за ситуацією, якщо це живе місце затягнеться раніше, то висаджувати у ґрунт можна й не чекаючи, доки минуть 15 днів.

Важливо дочекатися утворення плівки, тому що, по-перше, плівка на рані – це захисний механізм, бар’єр, який не пропускає інфекції з землі та води, по-друге, вона потрібна листу алое, щоб акумулювати запас поживних речовин і вчасно пустити їх в діло.

Але, як зауважує Лавринець, алое можна виростити із нової маленької щепки.

– Із маленької щепки у красиву рослину. І це найпростіший спосіб – узяти щепку і поставити у воду на деякий час, щоб відросли корінці. І після цього можна садити щепку в ґрунт, – пояснює знавець рослин.

Скільки часу займає розмножування алое?

Лавринець пояснює, що її власний досвід показує, щоб розмножити алое, потрібно близько двох тижнів.

– Чесно кажучи, у мене зайняло близько двох тижнів, – додає експерт.

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Висадка алое після розмножування

Після того як щепка проросте, переходимо, власне, до посадки рослини. Для цього попередньо обираємо ґрунт для сукулентів та кактусів. Далі знизу засипаємо дренаж, потім ґрунт і висаджуємо туди алое.

– Беремо ґрунт універсальний, добре обприскуємо водичкою. Тому що алое весь час було у воді і тепер потрібно підтримувати вологість. Садимо його, засипаємо землею і утрамбовуємо, щоб рослина добре трималася в ґрунті, оскільки коренева система ще недостатньо розвинена, – говорить Лавринець.

Після висадки рослину перший час необхідно регулярно поливати та обприскувати. Це потрібно робити кожного ранку та вечора.

Догляд

Догляд за алое після посадки простий – необхідно регулярно поливати та правильно розмістити вазон.

Виберіть для рослини добре освітлене місце, наприклад західне, східне або південне підвіконня. На північному, особливо затіненому, рослині буде замало світла, і з часом квітка витягнеться, її листя буде дрібним – і алое загалом втратить свою красу.

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