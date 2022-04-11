Творожная пасха — довольно популярное блюдо на Пасху. Оно может стать хорошим аналогом привычной пасхальной выпечке.
Как приготовить творожную пасху без духовки – простым рецептом поделился судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский.
Ингридиенты:
- зерновой творог 9% — 300 г
- желтки – 3 шт
- сливки 20% – 100 г
- сахар – 30 г
- сливочное масло – 50 г
- белый шоколад – 50 г
- изюм или цукаты — 50 г
- кокосовая стружка – 1 ст. л.
- миндаль – 1 ст. л.
- ваниль (по желанию)
Как приготовить творожную пасху (пошаговый рецепт)
Отжимаем сыр, чтобы избавиться от лишней влаги. Кладем в кастрюлю творог, желтки, сливочное масло, сахар и сливки. Хорошо взбиваем все блендером в кремовую массу.
Ставим кастрюлю на огонь и доводим смесь до первых пузырьков, интенсивно помешивая. Важно не кипятить смесь, а вовремя снять с огня.
Добавляем белый шоколад и размешиваем до полного растворения.
Бросаем в смесь предварительно бланшированные изюм и кокосовую стружку, при желании – ваниль и миндаль.
Застилаем форму марлей, лучше использовать двойной слой.
Высыпаем в форму теплую смесь и уплотняем ее ложкой. Край марли складываем наверху и кладем небольшой пресс, чтобы стекла лишняя жидкость.
Ставим творожную пасху в холодильник на сутки или минимум на ночь.
Готовую творожную пасху украшаем белым шоколадом, цукатами или орехами. Храним в холодильнике 3-4 дня, накрыв пленкой.
Еще несколько советов Ярославского для приготовления творожной пасхи:
- Сливки в рецепте можно заменить сметаной 20%.
- Вместо изюма вполне сгодятся сухофрукты или цукаты, но лучше отказаться от кураги – с сыром она даст металлический привкус.
- Если делаете творожную пасху без изюма, добавьте чуть больше сахара.
- Если у вас нет специальной формы для пасхи, можно заменить ее любой конусовой с отверстием внизу или даже цветочным горшком.