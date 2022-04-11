Творожная пасха — довольно популярное блюдо на Пасху. Оно может стать хорошим аналогом привычной пасхальной выпечке.

Как приготовить творожную пасху без духовки – простым рецептом поделился судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский.

Ингридиенты:

зерновой творог 9% — 300 г

желтки – 3 шт

сливки 20% – 100 г

сахар – 30 г

сливочное масло – 50 г

белый шоколад – 50 г

изюм или цукаты — 50 г

кокосовая стружка – 1 ст. л.

миндаль – 1 ст. л.

ваниль (по желанию)

Как приготовить творожную пасху (пошаговый рецепт)

Отжимаем сыр, чтобы избавиться от лишней влаги. Кладем в кастрюлю творог, желтки, сливочное масло, сахар и сливки. Хорошо взбиваем все блендером в кремовую массу.

Ставим кастрюлю на огонь и доводим смесь до первых пузырьков, интенсивно помешивая. Важно не кипятить смесь, а вовремя снять с огня.

Добавляем белый шоколад и размешиваем до полного растворения.

Бросаем в смесь предварительно бланшированные изюм и кокосовую стружку, при желании – ваниль и миндаль.

Застилаем форму марлей, лучше использовать двойной слой.

Высыпаем в форму теплую смесь и уплотняем ее ложкой. Край марли складываем наверху и кладем небольшой пресс, чтобы стекла лишняя жидкость.

Ставим творожную пасху в холодильник на сутки или минимум на ночь.

Готовую творожную пасху украшаем белым шоколадом, цукатами или орехами. Храним в холодильнике 3-4 дня, накрыв пленкой.

Еще несколько советов Ярославского для приготовления творожной пасхи:

Сливки в рецепте можно заменить сметаной 20%.

Вместо изюма вполне сгодятся сухофрукты или цукаты, но лучше отказаться от кураги – с сыром она даст металлический привкус.

Если делаете творожную пасху без изюма, добавьте чуть больше сахара.

Если у вас нет специальной формы для пасхи, можно заменить ее любой конусовой с отверстием внизу или даже цветочным горшком.