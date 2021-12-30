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Як приготувати салат з ананасами та куркою – простий рецепт

30 Грудня 2021, 19:43
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як приготувати салат з ананасами та куркою – простий рецепт

Новий рік 2022 на порозі – багато господинь поспішають здивувати рідних вишуканими святковими салатами. Спробуйте приготувати салат з ананасами, куркою та сиром – цей рецепт нікого не залишить байдужим.

Інгредієнти для салату з ананасом і куркою:

  • курячі грудки – 300 гр
  • твердий сир – 200 гр
  • ананаси – 300 гр
  • яйця – 2 шт
  • часник – 1 зубчик
  • майонез – 150 гр
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Приготування:

1. Підготуйте всі потрібні для салату продукти. Курячі грудки маринуємо в будь-яких сухих спеціях (перець, сіль чи трави). Обсмажуємо грудки на невеликій кількості олії з обох сторін і даємо охолонути. Нарізаємо невеликими кубиками.

Якщо не любите смаженого, грудку можна зварити в підсоленій воді або взагалі замінити шинкою.

2. Кільця ананаса дістаємо з банки та злегка віджимаємо від сиропу. Нарізаємо невеликими кубиками.

3. Твердий сир ріжемо кубиками чи натираємо на тертці. Добре смакує в салаті злегка солонуватий сир.

4. Відварюємо круто яйця. Нарізаємо їх дрібними кубиками.

5. Робимо заправку для салату: змішуємо майонез, спеції та часник (його можна видавити чи дуже дрібно нарізати). Якщо не їсте майонез, замініть його сметаною.

6. З’єднуємо всі інгредієнти салату в мисці, додаємо заправку та добре перемішуємо. За бажання всі інгредієнти можна викласти шарами, змастивши кожен із них заправкою.

7. Сервіруємо та подаємо до столу. Смачного!

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Новий Рік , Рецепти
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