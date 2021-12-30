Новий рік 2022 на порозі – багато господинь поспішають здивувати рідних вишуканими святковими салатами. Спробуйте приготувати салат з ананасами, куркою та сиром – цей рецепт нікого не залишить байдужим.
Інгредієнти для салату з ананасом і куркою:
- курячі грудки – 300 гр
- твердий сир – 200 гр
- ананаси – 300 гр
- яйця – 2 шт
- часник – 1 зубчик
- майонез – 150 гр
Приготування:
1. Підготуйте всі потрібні для салату продукти. Курячі грудки маринуємо в будь-яких сухих спеціях (перець, сіль чи трави). Обсмажуємо грудки на невеликій кількості олії з обох сторін і даємо охолонути. Нарізаємо невеликими кубиками.
Якщо не любите смаженого, грудку можна зварити в підсоленій воді або взагалі замінити шинкою.
2. Кільця ананаса дістаємо з банки та злегка віджимаємо від сиропу. Нарізаємо невеликими кубиками.
3. Твердий сир ріжемо кубиками чи натираємо на тертці. Добре смакує в салаті злегка солонуватий сир.
4. Відварюємо круто яйця. Нарізаємо їх дрібними кубиками.
5. Робимо заправку для салату: змішуємо майонез, спеції та часник (його можна видавити чи дуже дрібно нарізати). Якщо не їсте майонез, замініть його сметаною.
6. З’єднуємо всі інгредієнти салату в мисці, додаємо заправку та добре перемішуємо. За бажання всі інгредієнти можна викласти шарами, змастивши кожен із них заправкою.
7. Сервіруємо та подаємо до столу. Смачного!