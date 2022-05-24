Перший урожай молодої картоплі не може не тішити. Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов поділився рецептом смачного та поживного салату з молодої картоплі та спаржі.
Інгредієнти для салату
- картопля середня – 300 г
- спаржа – 200 г
- листя салату ромен – 100 г
- томати – 200 г
Інгредієнти для соусу песто
- пармезан – 2 ст. л.
- оливкова олія – 1 ст. л
- листя базиліка або тархуна – 3 ст. л.
- волоські горіхи очищені (або арахіс, кеш’ю) – 2 ч. л.
- часник – 1 зубчик
- сіль – за смаком
Як приготувати салат із молодої картоплі – покроковий рецепт
Спершу готуємо соус песто – складаємо всі інгредієнти в чашу блендера та перебиваємо їх. Тепер відварюємо спаржу та картоплю до готовності.
Зливаємо з картоплі воду, залишивши 1 склянку.
Охолоджуємо картоплю та ріжемо її напівкружальцями, а спаржу – на три частини.
Ледве теплу воду, в якій варили картоплю, змішуємо з соусом песто.
Тепер промиваємо салат і просушуємо. Томати ріжемо напівкружальцями.
Викладаємо на тарілку листя салату, а зверху картоплю, томати та спаржу. Поливаємо соусом і за бажанням посипаємо пармезаном.
Салат із молодої картоплі готовий. Смачного!