Перший урожай молодої картоплі не може не тішити. Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов поділився рецептом смачного та поживного салату з молодої картоплі та спаржі.

Інгредієнти для салату

картопля середня – 300 г

спаржа – 200 г

листя салату ромен – 100 г

томати – 200 г

Інгредієнти для соусу песто

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пармезан – 2 ст. л.

оливкова олія – 1 ст. л

листя базиліка або тархуна – 3 ст. л.

волоські горіхи очищені (або арахіс, кеш’ю) – 2 ч. л.

часник – 1 зубчик

сіль – за смаком

Як приготувати салат із молодої картоплі – покроковий рецепт

Спершу готуємо соус песто – складаємо всі інгредієнти в чашу блендера та перебиваємо їх. Тепер відварюємо спаржу та картоплю до готовності.

Зливаємо з картоплі воду, залишивши 1 склянку.

Охолоджуємо картоплю та ріжемо її напівкружальцями, а спаржу – на три частини.

Ледве теплу воду, в якій варили картоплю, змішуємо з соусом песто.

Тепер промиваємо салат і просушуємо. Томати ріжемо напівкружальцями.

Викладаємо на тарілку листя салату, а зверху картоплю, томати та спаржу. Поливаємо соусом і за бажанням посипаємо пармезаном.

Салат із молодої картоплі готовий. Смачного!