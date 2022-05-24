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Як приготувати салат із молодої картоплі: поживний рецепт від Якутова

24 Травня 2022, 14:19
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Салат із молодої картоплі - рецепт
Джерело: Pixabay

Перший урожай молодої картоплі не може не тішити. Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов поділився рецептом смачного та поживного салату з молодої картоплі та спаржі.

Інгредієнти для салату

  • картопля середня – 300 г
  • спаржа – 200 г
  • листя салату ромен – 100 г
  • томати – 200 г

Інгредієнти для соусу песто

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  • пармезан – 2 ст. л.
  • оливкова олія – 1 ст. л
  • листя базиліка або тархуна – 3 ст. л.
  • волоські горіхи очищені (або арахіс, кеш’ю) – 2 ч. л.
  • часник – 1 зубчик
  • сіль – за смаком

Як приготувати салат із молодої картоплі – покроковий рецепт 

Спершу готуємо соус песто – складаємо всі інгредієнти в чашу блендера та перебиваємо їх. Тепер відварюємо спаржу та картоплю до готовності.

Зливаємо з картоплі воду, залишивши 1 склянку.

Охолоджуємо картоплю та ріжемо її напівкружальцями, а спаржу – на три частини.

Ледве теплу воду, в якій варили картоплю, змішуємо з соусом песто.

Тепер промиваємо салат і просушуємо. Томати ріжемо напівкружальцями.

Викладаємо на тарілку листя салату, а зверху картоплю, томати та спаржу. Поливаємо соусом і за бажанням посипаємо пармезаном.

Салат із молодої картоплі готовий. Смачного!

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Джерело
Новий канал
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Кулінарні рецепти
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