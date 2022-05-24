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Как приготовить салат из молодого картофеля: питательный рецепт от Якутова

24 мая 2022, 14:19
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Салат із молодої картоплі - рецепт
Источник: Pixabay

Первый урожай молодого картофеля не может не радовать. Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов поделился рецептом вкусного и питательного салата из молодого картофеля и спаржи.

Ингредиенты для салата

  • картофель средний – 300 г
  • спаржа – 200 г
  • листья салата ромен – 100 г
  • томаты – 200 г

Ингредиенты для соуса песто

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  • пармезан – 2 ст. л.
  • оливковое масло – 1 ст. л
  • листья базилика или тархуна – 3 ст. л.
  • грецкие орехи очищенные (или арахис, кешью) – 2 ч. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль – по вкусу

Как приготовить салат из молодого картофеля — пошаговый рецепт

Сначала готовим соус песто – складываем все ингредиенты в чашу блендера и перебиваем их. Теперь отвариваем спаржу и картофель до готовности.

Сливаем из картофеля воду, оставив 1 стакан.

Охлаждаем картофель и режем его половинками кружочков, а спаржу – на три части.

Едва теплую воду, в которой варили картофель, смешиваем с соусом песто.

Теперь промываем салат и просушиваем. Томаты режем половинками кружочков.

Выкладываем на тарелку листья салата, а сверху картофель, томаты и спаржу. Поливаем соусом и по желанию посыпаем пармезаном.

Салат из молодого картофеля готов. Приятного аппетита!

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Источник
Новый канал
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Кулінарні рецепти
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