Первый урожай молодого картофеля не может не радовать. Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов поделился рецептом вкусного и питательного салата из молодого картофеля и спаржи.
Ингредиенты для салата
- картофель средний – 300 г
- спаржа – 200 г
- листья салата ромен – 100 г
- томаты – 200 г
Ингредиенты для соуса песто
- пармезан – 2 ст. л.
- оливковое масло – 1 ст. л
- листья базилика или тархуна – 3 ст. л.
- грецкие орехи очищенные (или арахис, кешью) – 2 ч. л.
- чеснок – 1 зубчик
- соль – по вкусу
Как приготовить салат из молодого картофеля — пошаговый рецепт
Сначала готовим соус песто – складываем все ингредиенты в чашу блендера и перебиваем их. Теперь отвариваем спаржу и картофель до готовности.
Сливаем из картофеля воду, оставив 1 стакан.
Охлаждаем картофель и режем его половинками кружочков, а спаржу – на три части.
Едва теплую воду, в которой варили картофель, смешиваем с соусом песто.
Теперь промываем салат и просушиваем. Томаты режем половинками кружочков.
Выкладываем на тарелку листья салата, а сверху картофель, томаты и спаржу. Поливаем соусом и по желанию посыпаем пармезаном.
Салат из молодого картофеля готов. Приятного аппетита!