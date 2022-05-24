Первый урожай молодого картофеля не может не радовать. Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов поделился рецептом вкусного и питательного салата из молодого картофеля и спаржи.

Ингредиенты для салата

картофель средний – 300 г

спаржа – 200 г

листья салата ромен – 100 г

томаты – 200 г

Ингредиенты для соуса песто

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пармезан – 2 ст. л.

оливковое масло – 1 ст. л

листья базилика или тархуна – 3 ст. л.

грецкие орехи очищенные (или арахис, кешью) – 2 ч. л.

чеснок – 1 зубчик

соль – по вкусу

Как приготовить салат из молодого картофеля — пошаговый рецепт

Сначала готовим соус песто – складываем все ингредиенты в чашу блендера и перебиваем их. Теперь отвариваем спаржу и картофель до готовности.

Сливаем из картофеля воду, оставив 1 стакан.

Охлаждаем картофель и режем его половинками кружочков, а спаржу – на три части.

Едва теплую воду, в которой варили картофель, смешиваем с соусом песто.

Теперь промываем салат и просушиваем. Томаты режем половинками кружочков.

Выкладываем на тарелку листья салата, а сверху картофель, томаты и спаржу. Поливаем соусом и по желанию посыпаем пармезаном.

Салат из молодого картофеля готов. Приятного аппетита!