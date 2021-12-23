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Як приготувати рибний рієт: рецепт закуски на Новий рік від Пекельного шефа

23 Грудня 2021, 12:14
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як приготувати рибний рієт: рецепт закуски на Новий рік від Пекельного шефа
Джерело: Depositphotos

Новий рік 2022 вже зовсім близько – час обговорювати рецепти та складати святкове меню. Шеф реаліті Пекельна кухня (Новий канал) Алекс Якутов розсекретив чудовий рецепт закуски на Новий рік – рибного рієта.

Рієт – це традиційний французький паштет. Він відрізняється неоднорідною консистенцією – в ньому чітко відчуваються шматочки риби чи м’яса, з яких його готують.

Як приготувати рибний рієт за рецептом Алекса Якутова, читайте у матеріалі.

Інгредієнти:

  • Скумбрія – 1 шт.
  • Паста місо – 100 г
  • Ряжанка – 1 пачка
  • Сметана – 1 пачка
  • Ікра мойви – 100 г
  • Кріп, сіль, перець – за смаком
  • Багет – 1 шт.
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Приготування:

1. Скумбрію натріть пастою місо. Поставте в холодильник на ніч, щоб замаринувалася.

2. Дістаньте з холодильника та запечіть у духовці. Розберіть рибу на волокна та почавіть виделкою.

3. Змішайте в мисці ряжанку та сметану. Додайте рибу і все ретельно перемішайте. Поставте в морозильну камеру.

4. Після заморозки дістаньте та відкиньте на марлю. Зайва рідина стече, і у вас вийде крем.

5. Поріжте дрібно кріп. Додайте його до маси.

6. Викладіть крем на скибку хліба, зверху – ікру мойви.

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Теги
Новий Рік , Рецепти
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