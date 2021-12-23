Новий рік 2022 вже зовсім близько – час обговорювати рецепти та складати святкове меню. Шеф реаліті Пекельна кухня (Новий канал) Алекс Якутов розсекретив чудовий рецепт закуски на Новий рік – рибного рієта.
Рієт – це традиційний французький паштет. Він відрізняється неоднорідною консистенцією – в ньому чітко відчуваються шматочки риби чи м’яса, з яких його готують.
Як приготувати рибний рієт за рецептом Алекса Якутова, читайте у матеріалі.
Інгредієнти:
- Скумбрія – 1 шт.
- Паста місо – 100 г
- Ряжанка – 1 пачка
- Сметана – 1 пачка
- Ікра мойви – 100 г
- Кріп, сіль, перець – за смаком
- Багет – 1 шт.
Приготування:
1. Скумбрію натріть пастою місо. Поставте в холодильник на ніч, щоб замаринувалася.
2. Дістаньте з холодильника та запечіть у духовці. Розберіть рибу на волокна та почавіть виделкою.
3. Змішайте в мисці ряжанку та сметану. Додайте рибу і все ретельно перемішайте. Поставте в морозильну камеру.
4. Після заморозки дістаньте та відкиньте на марлю. Зайва рідина стече, і у вас вийде крем.
5. Поріжте дрібно кріп. Додайте його до маси.
6. Викладіть крем на скибку хліба, зверху – ікру мойви.