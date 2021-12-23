Новий рік 2022 вже зовсім близько – час обговорювати рецепти та складати святкове меню. Шеф реаліті Пекельна кухня (Новий канал) Алекс Якутов розсекретив чудовий рецепт закуски на Новий рік – рибного рієта.

Рієт – це традиційний французький паштет. Він відрізняється неоднорідною консистенцією – в ньому чітко відчуваються шматочки риби чи м’яса, з яких його готують.

Як приготувати рибний рієт за рецептом Алекса Якутова, читайте у матеріалі.

Інгредієнти:

Скумбрія – 1 шт.

Паста місо – 100 г

Ряжанка – 1 пачка

Сметана – 1 пачка

Ікра мойви – 100 г

Кріп, сіль, перець – за смаком

Багет – 1 шт.

Приготування:

1. Скумбрію натріть пастою місо. Поставте в холодильник на ніч, щоб замаринувалася.

2. Дістаньте з холодильника та запечіть у духовці. Розберіть рибу на волокна та почавіть виделкою.

3. Змішайте в мисці ряжанку та сметану. Додайте рибу і все ретельно перемішайте. Поставте в морозильну камеру.

4. Після заморозки дістаньте та відкиньте на марлю. Зайва рідина стече, і у вас вийде крем.

5. Поріжте дрібно кріп. Додайте його до маси.

6. Викладіть крем на скибку хліба, зверху – ікру мойви.