Новый год 2022 уже совсем близко — время обсуждать рецепты и составлять праздничное меню. Шеф реалити Адская кухня (Новый канал) Алекс Якутов рассекретил отличный рецепт закуски на Новый год — рыбного риета.
Риет — это традиционный французский паштет. Он отличается неоднородной консистенцией — в нем четко ощущаются кусочки рыбы или же мяса, из которых его готовят.
Как приготовить рыбный риет по рецепту Алекса Якутова, читайте в материале.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.
- Паста мисо – 100 г
- Ряженка – 1 пачка
- Сметана – 1 пачка
- Икра мойвы – 100 г
- Укроп, соль, перец – по вкусу
- Багет – 1 шт.
Приготовление:
1. Скумбрию натрите пастой мисо. Поставьте в холодильник на ночь, чтобы замариновать.
2. Достаньте из холодильника и запеките в духовке. Разберите рыбу на волокна и подавите вилкой.
3. Смешайте в миске ряженку и сметану. Добавьте рыбу и тщательно перемешайте. Поставьте в морозильную камеру.
4. После заморозки достаньте и откиньте на марлю. Лишняя жидкость стечет, и у вас получится крем.
5. Порежьте мелко укроп. Добавьте его в массу.
6. Выложите крем на ломтик хлеба, сверху – икру мойвы.