Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Лайфхаки

Как приготовить рыбный риет: рецепт закуски на Новый год от Адского шефа

23 декабря 2021, 12:14
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как приготовить рыбный риет: рецепт закуски на Новый год от Адского шефа
Источник: Depositphotos

Новый год 2022 уже совсем близко — время обсуждать рецепты и составлять праздничное меню. Шеф реалити Адская кухня (Новый канал) Алекс Якутов рассекретил отличный рецепт закуски на Новый год — рыбного риета.

Риет — это традиционный французский паштет. Он отличается неоднородной консистенцией — в нем четко ощущаются кусочки рыбы или же мяса, из которых его готовят.

Как приготовить рыбный риет по рецепту Алекса Якутова, читайте в материале.

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Паста мисо – 100 г
  • Ряженка – 1 пачка
  • Сметана – 1 пачка
  • Икра мойвы – 100 г
  • Укроп, соль, перец – по вкусу
  • Багет – 1 шт.
Читайте также:
Как приготовить рыбный риет: рецепт закуски на Новый год от Адского шефаСалаты на Новый год 2022 – лучшие рецепты

Приготовление:

1. Скумбрию натрите пастой мисо. Поставьте в холодильник на ночь, чтобы замариновать.

2. Достаньте из холодильника и запеките в духовке. Разберите рыбу на волокна и подавите вилкой.

3. Смешайте в миске ряженку и сметану. Добавьте рыбу и тщательно перемешайте. Поставьте в морозильную камеру.

4. После заморозки достаньте и откиньте на марлю. Лишняя жидкость стечет, и у вас получится крем.

5. Порежьте мелко укроп. Добавьте его в массу.

6. Выложите крем на ломтик хлеба, сверху – икру мойвы.

Читайте также:
Как приготовить рыбный риет: рецепт закуски на Новый год от Адского шефаПростые рецепты на Новый год 2021: салаты, закуски и горячие блюда

Теги
Новый год , Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка