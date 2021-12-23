Новый год 2022 уже совсем близко — время обсуждать рецепты и составлять праздничное меню. Шеф реалити Адская кухня (Новый канал) Алекс Якутов рассекретил отличный рецепт закуски на Новый год — рыбного риета.

Риет — это традиционный французский паштет. Он отличается неоднородной консистенцией — в нем четко ощущаются кусочки рыбы или же мяса, из которых его готовят.

Как приготовить рыбный риет по рецепту Алекса Якутова, читайте в материале.

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Паста мисо – 100 г

Ряженка – 1 пачка

Сметана – 1 пачка

Икра мойвы – 100 г

Укроп, соль, перец – по вкусу

Багет – 1 шт.

Приготовление:

1. Скумбрию натрите пастой мисо. Поставьте в холодильник на ночь, чтобы замариновать.

2. Достаньте из холодильника и запеките в духовке. Разберите рыбу на волокна и подавите вилкой.

3. Смешайте в миске ряженку и сметану. Добавьте рыбу и тщательно перемешайте. Поставьте в морозильную камеру.

4. После заморозки достаньте и откиньте на марлю. Лишняя жидкость стечет, и у вас получится крем.

5. Порежьте мелко укроп. Добавьте его в массу.

6. Выложите крем на ломтик хлеба, сверху – икру мойвы.