Окрошка – смачна та швидка страва, на яку потрібно мінімум часу перебування біля плити.

Існує багато способів приготування окрошки. Але рецепт на квасі все ще залишається найсмачнішим та найактуальнішим.

Інгредієнти:

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Хлібний квас — ½ л

Редиска — 2 шт.

Огірки — 2 шт.

Ковбаса Лікарська — 300 г

Зелень — на смак

Картопля — 0,5 кг.

Яйце — 3 шт.

Сметана — 500 г

Сіль — на смак

Окрошка на квасі – приготування

На приготування вам знадобиться приблизно 30 хвилин.

Помийте картоплю та відваріть у мундирі. Почистьте її від шкірки та наріжте невеликими кубиками.

Помийте огірки, почистьте їх і також наріжте кубиками.

Зваріть яйця, почистьте від шкаралупи і поріжте на маленькі кубики.

Ковбасу наріжте маленькими скибочками. Її можна замінити на інший вид м’яса.

Редиску варто помити, просушити, зрізати кінчики і нарізати кружечками.

Далі помийте зелень, просушіть її та мілко нарубайте.

Все змішайте в одній глибокій посудині. Посоліть і залийте окрошку прохолодним квасом. Тоді додайте сметану і знову перемішайте.

Смачного!