Окрошка – смачна та швидка страва, на яку потрібно мінімум часу перебування біля плити.
Існує багато способів приготування окрошки. Але рецепт на квасі все ще залишається найсмачнішим та найактуальнішим.
Інгредієнти:
- Хлібний квас — ½ л
- Редиска — 2 шт.
- Огірки — 2 шт.
- Ковбаса Лікарська — 300 г
- Зелень — на смак
- Картопля — 0,5 кг.
- Яйце — 3 шт.
- Сметана — 500 г
- Сіль — на смак
Окрошка на квасі – приготування
На приготування вам знадобиться приблизно 30 хвилин.
Помийте картоплю та відваріть у мундирі. Почистьте її від шкірки та наріжте невеликими кубиками.
Помийте огірки, почистьте їх і також наріжте кубиками.
Зваріть яйця, почистьте від шкаралупи і поріжте на маленькі кубики.
Ковбасу наріжте маленькими скибочками. Її можна замінити на інший вид м’яса.
Редиску варто помити, просушити, зрізати кінчики і нарізати кружечками.
Далі помийте зелень, просушіть її та мілко нарубайте.
Все змішайте в одній глибокій посудині. Посоліть і залийте окрошку прохолодним квасом. Тоді додайте сметану і знову перемішайте.
Смачного!