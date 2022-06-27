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Як приготувати окрошку – рецепт на квасі

27 Червня 2022, 16:10
Ніка Коршунова практикантка сайту
Як приготувати окрошку на квасі - рецепт
Джерело: Depositphotos

Окрошка – смачна та швидка страва, на яку потрібно мінімум часу перебування біля плити.

Існує багато способів приготування окрошки. Але рецепт на квасі все ще залишається найсмачнішим та найактуальнішим.

Інгредієнти:

Зараз дивляться
  • Хлібний квас — ½ л
  • Редиска — 2 шт.
  • Огірки — 2 шт.
  • Ковбаса Лікарська — 300 г
  • Зелень — на смак
  • Картопля — 0,5 кг.
  • Яйце — 3 шт.
  • Сметана — 500 г
  • Сіль — на смак

Окрошка на квасі  – приготування

На приготування вам знадобиться приблизно 30 хвилин.

Помийте картоплю та відваріть у мундирі. Почистьте її від шкірки та наріжте невеликими кубиками.

Помийте огірки, почистьте їх і також наріжте кубиками.

Зваріть яйця, почистьте від шкаралупи і поріжте на маленькі кубики.

Ковбасу наріжте маленькими скибочками. Її можна замінити на інший вид м’яса.

Редиску варто помити, просушити, зрізати кінчики і нарізати кружечками.

Далі помийте зелень, просушіть її та мілко нарубайте.

Все змішайте в одній глибокій посудині. Посоліть і залийте окрошку прохолодним квасом. Тоді додайте сметану і знову перемішайте.

Смачного!

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