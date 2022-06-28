В летние жаркие дни традиционный горячий суп – не совсем то, о чем мы мечтаем, но отказываться от вкусного и сытного блюда все же не хочется.

Идеально его заменить сможет прохладная окрошка на сметане.

Ингредиенты:

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Сметана — ¼ чашки

Холодная вода — 4 чашки

Уксус – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Колбаса Докторская — 220 грамм

Огурцы — 2 шт.

Укроп — 1 пучок

Зеленый лук — 4 ст. л.

Картофель – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Окрошка на сметане – приготовление

Отварите картофель в мундире и яйца.

В большой посудине смешайте холодную воду и сметану, затем добавьте уксус и соль. Все перемешайте. Немножко охладите в холодильнике, пока готовятся другие ингредиенты.

Почистите картофель от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Измельчите яйца.

Колбасу также нарежьте кубиками. Огурцы почистите и нарежьте полосками или натрите на терку. Зелень нарубите.

Добавьте все ингредиенты в посудину с основной массой для окрошки. Перемешайте.

Окрошка готова. Приятного аппетита!