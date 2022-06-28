В летние жаркие дни традиционный горячий суп – не совсем то, о чем мы мечтаем, но отказываться от вкусного и сытного блюда все же не хочется.
Идеально его заменить сможет прохладная окрошка на сметане.
Ингредиенты:
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- Сметана — ¼ чашки
- Холодная вода — 4 чашки
- Уксус – 1 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Колбаса Докторская — 220 грамм
- Огурцы — 2 шт.
- Укроп — 1 пучок
- Зеленый лук — 4 ст. л.
- Картофель – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
Окрошка на сметане – приготовление
Отварите картофель в мундире и яйца.
В большой посудине смешайте холодную воду и сметану, затем добавьте уксус и соль. Все перемешайте. Немножко охладите в холодильнике, пока готовятся другие ингредиенты.
Почистите картофель от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Измельчите яйца.
Колбасу также нарежьте кубиками. Огурцы почистите и нарежьте полосками или натрите на терку. Зелень нарубите.
Добавьте все ингредиенты в посудину с основной массой для окрошки. Перемешайте.
Окрошка готова. Приятного аппетита!
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