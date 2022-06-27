Окрошка – вкусное и быстрое блюдо, на которое требуется минимум времени пребывания у плиты.
Существует множество способов приготовления окрошки. Но рецепт на квасе все еще остается самым вкусным и актуальным.
Ингредиенты:
- Хлебный квас — ½ л
- Редиска — 2 шт.
- Огурцы – 2 шт.
- Колбаса Докторская — 300 г
- Зелень — по вкусу
- Картофель – 0,5 кг.
- Яйцо — 3 шт.
- Сметана — 500 г
- Соль — по вкусу
Окрошка на квасе — приготовление
На приготовление вам понадобится около 30 минут.
Помойте картофель и отварите в мундире. Очистите его от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
Помойте огурцы, почистите их и нарежьте кубиками.
Сварите яйца, почистите от скорлупы и порежьте на мелкие кубики.
Колбасу нарежьте маленькими ломтиками. Ее можно заменить другим видом мяса.
Редиску следует помыть, просушить, срезать кончики и нарезать кружочками.
Затем помойте зелень, просушите ее и мелко нарубите.
Все смешайте в одной глубокой посудине. Посолите и залейте крошку прохладным квасом. Тогда добавьте сметану и снова перемешайте.
Приятного аппетита!