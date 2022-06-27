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Как приготовить окрошку — рецепт на квасе

27 июня 2022, 16:10
Ника Коршунова практикант сайта
Як приготувати окрошку на квасі - рецепт
Источник: Depositphotos

Окрошка – вкусное и быстрое блюдо, на которое требуется минимум времени пребывания у плиты.

Существует множество способов приготовления окрошки. Но рецепт на квасе все еще остается самым вкусным и актуальным.

Ингредиенты:

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  • Хлебный квас — ½ л
  • Редиска — 2 шт.
  • Огурцы – 2 шт.
  • Колбаса Докторская — 300 г
  • Зелень — по вкусу
  • Картофель – 0,5 кг.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Сметана — 500 г
  • Соль — по вкусу

Окрошка на квасе — приготовление

На приготовление вам понадобится около 30 минут.

Помойте картофель и отварите в мундире. Очистите его от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

Помойте огурцы, почистите их и нарежьте кубиками.

Сварите яйца, почистите от скорлупы и порежьте на мелкие кубики.

Колбасу нарежьте маленькими ломтиками. Ее можно заменить другим видом мяса.

Редиску следует помыть, просушить, срезать кончики и нарезать кружочками.

Затем помойте зелень, просушите ее и мелко нарубите.

Все смешайте в одной глубокой посудине. Посолите и залейте крошку прохладным квасом. Тогда добавьте сметану и снова перемешайте.

Приятного аппетита!

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