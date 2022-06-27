Окрошка – вкусное и быстрое блюдо, на которое требуется минимум времени пребывания у плиты.

Существует множество способов приготовления окрошки. Но рецепт на квасе все еще остается самым вкусным и актуальным.

Ингредиенты:

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Хлебный квас — ½ л

Редиска — 2 шт.

Огурцы – 2 шт.

Колбаса Докторская — 300 г

Зелень — по вкусу

Картофель – 0,5 кг.

Яйцо — 3 шт.

Сметана — 500 г

Соль — по вкусу

Окрошка на квасе — приготовление

На приготовление вам понадобится около 30 минут.

Помойте картофель и отварите в мундире. Очистите его от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

Помойте огурцы, почистите их и нарежьте кубиками.

Сварите яйца, почистите от скорлупы и порежьте на мелкие кубики.

Колбасу нарежьте маленькими ломтиками. Ее можно заменить другим видом мяса.

Редиску следует помыть, просушить, срезать кончики и нарезать кружочками.

Затем помойте зелень, просушите ее и мелко нарубите.

Все смешайте в одной глубокой посудине. Посолите и залейте крошку прохладным квасом. Тогда добавьте сметану и снова перемешайте.

Приятного аппетита!