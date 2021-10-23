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Как приготовить картофельное пюре: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

23 октября 2021, 07:00 Валентина Чорна
картофельное пюре

Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом идеального картофельного пюре.

Судья кулинарного шоу МастерШеф отметил, что совершенный вкус этого блюда никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

  • картофель (кожуру с картофеля не выбрасывайте) — 500 г;
  • молоко — 50 г
  • сливки — 50 г
  • сливочное масло — 100 г.

Приготовление:

  1. Очищенный картофель положите в воду и отварите до готовности.
  2. Перетрите картофель через сито в пюре. На картофельной кожуре нужно настоять и прогреть молоко со сливками. Затем добавьте его к картофелю и перемешайте.
  3. В горячее пюре активно добавляйте кусочки холодного сливочного масла, пока пюре не начнет отходить от стенок сотейника.
  4. Картофельные шкурки просушите и сделайте чипсы в микроволновке.
  5. Украсьте блюдо чипсами.

Ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептом тирамису. Это итальянское блюдо, которое в классическом виде подается охлажденной до кофе эспрессо. Первая порция знаменитого десерта была приготовлена еще в конце XVII века.

Сегодня существует множество вариаций приготовления тирамису, но основой классического рецепта является сыр маскарпоне, печенье Савоярди, кофе и какао.

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