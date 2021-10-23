картофельное пюре

Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом идеального картофельного пюре.
Судья кулинарного шоу МастерШеф отметил, что совершенный вкус этого блюда никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
- картофель (кожуру с картофеля не выбрасывайте) — 500 г;
- молоко — 50 г
- сливки — 50 г
- сливочное масло — 100 г.
Приготовление:
- Очищенный картофель положите в воду и отварите до готовности.
- Перетрите картофель через сито в пюре. На картофельной кожуре нужно настоять и прогреть молоко со сливками. Затем добавьте его к картофелю и перемешайте.
- В горячее пюре активно добавляйте кусочки холодного сливочного масла, пока пюре не начнет отходить от стенок сотейника.
- Картофельные шкурки просушите и сделайте чипсы в микроволновке.
- Украсьте блюдо чипсами.
Ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептом тирамису. Это итальянское блюдо, которое в классическом виде подается охлажденной до кофе эспрессо. Первая порция знаменитого десерта была приготовлена еще в конце XVII века.
Сегодня существует множество вариаций приготовления тирамису, но основой классического рецепта является сыр маскарпоне, печенье Савоярди, кофе и какао.