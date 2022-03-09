Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Лайфхаки

Як приготувати бездріжджовий хліб у хлібопічці

9 Березня 2022, 14:01
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як приготувати бездріжджовий хліб у хлібопічці
Джерело: Pixabay

Приготувати бездріжджовий хліб у хлібопічці досить просто, із цим заняттям упорається навіть дитина. Потрібно лише закинути у пристрій необхідні інгредієнти – все інше хлібопічка зробить сама.

Якщо ви не можете вживати дріжджі за станом здоров’я, це не причина відмовлятися від ароматного та свіжого хліба. Ми дізналися рецепт бездріжджового хліба, який можна їсти навіть тим, хто страждає непереносимістю дріжджів.

Інгрідієнти:

  • молоко – 150 мл
  • яйце – 1 шт.
  • масло вершкове – 1,5 ст. л.
  • сіль -0,5 ч. л.
  • цукор – 1/6 чашки
  • борошно – 1 1/3 чашки
  • розпушувач – 2 ч. л.
Читайте також:
Як приготувати бездріжджовий хліб у хлібопічціЯк приготувати вдома тонкий лаваш

Як приготувати бездріжджовий хліб у хлібопічці

Вливаємо в чашу молоко, попередньо його можна трохи підігріти. Додаємо яйце.

Розтоплюємо вершкове масло та виливаємо його в чашу хлібопічки. Додаємо сіль, цукор, борошно та розпушувач.

Коли всі інгредієнти у чаші, ставимо її в хлібопічку. Обираємо розмір хліба та колір скоринки, а також потрібний режим.

Час приготування хліба в хлібопічці залежить від встановленого режиму та потужності приладу. У середньому на випікання хліба піде щонайменше 1,5 години.

Дістаємо хліб із хлібопічки після сигналу про закінчення приготування.

Готово! Перш ніж нарізати хліб, не забудьте його вистудити.

Читайте також:
Як приготувати бездріжджовий хліб у хлібопічціДомашній хліб без замісу – покроковий рецепт

Теги
Кулінарні рецепти , Хліб
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь