Приготувати бездріжджовий хліб у хлібопічці досить просто, із цим заняттям упорається навіть дитина. Потрібно лише закинути у пристрій необхідні інгредієнти – все інше хлібопічка зробить сама.

Якщо ви не можете вживати дріжджі за станом здоров’я, це не причина відмовлятися від ароматного та свіжого хліба. Ми дізналися рецепт бездріжджового хліба, який можна їсти навіть тим, хто страждає непереносимістю дріжджів.

Інгрідієнти:

молоко – 150 мл

яйце – 1 шт.

масло вершкове – 1,5 ст. л.

сіль -0,5 ч. л.

цукор – 1/6 чашки

борошно – 1 1/3 чашки

розпушувач – 2 ч. л.

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Як приготувати бездріжджовий хліб у хлібопічці

Вливаємо в чашу молоко, попередньо його можна трохи підігріти. Додаємо яйце.

Розтоплюємо вершкове масло та виливаємо його в чашу хлібопічки. Додаємо сіль, цукор, борошно та розпушувач.

Коли всі інгредієнти у чаші, ставимо її в хлібопічку. Обираємо розмір хліба та колір скоринки, а також потрібний режим.

Час приготування хліба в хлібопічці залежить від встановленого режиму та потужності приладу. У середньому на випікання хліба піде щонайменше 1,5 години.

Дістаємо хліб із хлібопічки після сигналу про закінчення приготування.

Готово! Перш ніж нарізати хліб, не забудьте його вистудити.