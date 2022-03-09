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Как приготовить бездрожжевой хлеб в хлебопечке

9 марта 2022, 14:01
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как приготовить бездрожжевой хлеб в хлебопечке
Источник: Pixabay

Приготовить хлеб в хлебопечке довольно просто, с этим занятием справится даже ребенок. Нужно только закинуть в прибор необходимые ингридиенты — все остальное хлебопечка сделает сама.

Если вы не можете употреблять дрожжи по состоянию здоровья, это не повод отказываться от ароматного и свежего хлеба. Мы узнали рецепт бездрожжевого хлеба в хлебопечке, который можно кушать даже тем, у кого непереносимость дрожжей.

Ингридиенты:

  • молоко – 150 мл
  • яйцо – 1 шт.
  • масло сливочное – 1,5 ст. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • сахар – 1/6 чашки
  • мука – 1 1/3 чашки
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
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Как приготовить бездрожжевой хлеб в хлебопечке

Вливаем в чашу молоко, предварительно его можно чуть-чуть подогреть. Добавляем яйцо.

Растапливаем сливочное масло и выливаем его в чашу хлебопечки. Добавляем соль, сахар, муку и разрыхлитель.

Когда все ингридиенты в чаше, ставим ее в хлебопечку. Выбираем размер хлеба и цвет корочки, а также нужный режим.

Время приготовления хлеба в хлебопечке зависит от установленного режима и мощности прибора. В среднем на выпекания хлеба уйдет минимум 1,5 часа.

Достаем хлеб из хлебопечки после сигнала об окончании приготовления.

Готово! Прежде чем порезать хлеб, не забудьте его остудить.

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Теги
Кулінарні рецепти , Хлеб
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