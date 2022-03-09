Приготовить хлеб в хлебопечке довольно просто, с этим занятием справится даже ребенок. Нужно только закинуть в прибор необходимые ингридиенты — все остальное хлебопечка сделает сама.
Если вы не можете употреблять дрожжи по состоянию здоровья, это не повод отказываться от ароматного и свежего хлеба. Мы узнали рецепт бездрожжевого хлеба в хлебопечке, который можно кушать даже тем, у кого непереносимость дрожжей.
Ингридиенты:
- молоко – 150 мл
- яйцо – 1 шт.
- масло сливочное – 1,5 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 1/6 чашки
- мука – 1 1/3 чашки
- разрыхлитель – 2 ч. л.
Как приготовить бездрожжевой хлеб в хлебопечке
Вливаем в чашу молоко, предварительно его можно чуть-чуть подогреть. Добавляем яйцо.
Растапливаем сливочное масло и выливаем его в чашу хлебопечки. Добавляем соль, сахар, муку и разрыхлитель.
Когда все ингридиенты в чаше, ставим ее в хлебопечку. Выбираем размер хлеба и цвет корочки, а также нужный режим.
Время приготовления хлеба в хлебопечке зависит от установленного режима и мощности прибора. В среднем на выпекания хлеба уйдет минимум 1,5 часа.
Достаем хлеб из хлебопечки после сигнала об окончании приготовления.
Готово! Прежде чем порезать хлеб, не забудьте его остудить.