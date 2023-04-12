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Як прибрати запах сигарет в квартирі: народні способи

12 Квітня 2023, 13:19
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
як прибрати запах сигарет
Джерело: Unsplash

Запах цигарок не лише неприємний, а і шкідливий для здоров’я. Вдихання тютюнового диму може призвести до виникнення різних захворювань, зокрема серцево-судинних.

Особливо це стосується тих, хто полюбляє палити в квартирі. Адже запах сигарет миттєво проникає у меблі та поверхні домівки. Щоб вивести його доведеться докласти зусиль.

Як прибрати запах сигарет в квартирі розповідають Факти ICTV.

Як прибрати запах сигарет в квартирі

Для початку відчиніть вікна і провітріть приміщення. Це не усунить запах цигарок, але допоможе в процесі прибирання.

Оцет

Оцтова кислота відмінно вбирає специфічні запахи, тому підійде у боротьбі з тютюновим димом.

  1. Розчиніть склянку оцту в 5 літрах води.
  2. Змочіть у розчині рушник і повішайте в кімнаті.
  3. Час від часу змінюйте рушник.
  4. Змочіть у розчині ганчірку і протріть всі поверхні.

Також можна налити оцтовий розчин у глибокі тарілки і залишити на кілька днів в кімнаті.

Сода

Цей варіант підійде для видалення тютюнового запаху з килимів і м’яких меблів.

  1. Присипте меблі тонким шаром соди і залиште на кілька годин або на всю ніч.
  2. Після цього потрібно пропилососити оброблені поверхні.

Прання

Обов’язково потрібно попрати штори, домашній текстиль, одяг, який має запах тютюну тощо. Використовуйте ароматизований порошок і ополіскувач.

Щоб закріпити результат, використайте апельсинову шкірку або каву. Їх потрібно помістити на тарілку і залишити в кутках квартири. Також можна скористатись ефірними маслами та ароматичними паличками.

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