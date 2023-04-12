Як прибрати запах сигарет в квартирі: народні способи

Запах цигарок не лише неприємний, а і шкідливий для здоров’я. Вдихання тютюнового диму може призвести до виникнення різних захворювань, зокрема серцево-судинних.

Особливо це стосується тих, хто полюбляє палити в квартирі. Адже запах сигарет миттєво проникає у меблі та поверхні домівки. Щоб вивести його доведеться докласти зусиль.

Як прибрати запах сигарет в квартирі розповідають Факти ICTV.

Як прибрати запах сигарет в квартирі

Для початку відчиніть вікна і провітріть приміщення. Це не усунить запах цигарок, але допоможе в процесі прибирання.

Оцет

Оцтова кислота відмінно вбирає специфічні запахи, тому підійде у боротьбі з тютюновим димом.

Розчиніть склянку оцту в 5 літрах води. Змочіть у розчині рушник і повішайте в кімнаті. Час від часу змінюйте рушник. Змочіть у розчині ганчірку і протріть всі поверхні.

Також можна налити оцтовий розчин у глибокі тарілки і залишити на кілька днів в кімнаті.

Сода

Цей варіант підійде для видалення тютюнового запаху з килимів і м’яких меблів.

Присипте меблі тонким шаром соди і залиште на кілька годин або на всю ніч. Після цього потрібно пропилососити оброблені поверхні.

Прання

Обов’язково потрібно попрати штори, домашній текстиль, одяг, який має запах тютюну тощо. Використовуйте ароматизований порошок і ополіскувач.

Щоб закріпити результат, використайте апельсинову шкірку або каву. Їх потрібно помістити на тарілку і залишити в кутках квартири. Також можна скористатись ефірними маслами та ароматичними паличками.