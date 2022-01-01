Як позбутися запаху алкоголю та перегару

Після хорошого святкування часто виникає проблема – неприємний запах з рота. Як з ним боротися ? Саме для цього Факти ICTV підготували добірку лайфхаків.

Як позбутися запаху алкоголю?

Почистіть зуби

Використовуйте м’ятну зубну пасту. Вона допоможе вам не тільки очистити рот, а й перебити запах зі шлунку.

Ретельно прополощіть ротову порожнину

Можна скористатися звичайною водою. Але якщо у вас є можливість, використайте для цього гігієнічний засіб. Він також має свій запах, який переб’є сморід алкоголю.

Краще взагалі спочатку прополоскати рот водою, а потім спеціальним засобом.

Використайте гумку

Якщо у вас немає можливості почистити зуби, скористайтесь звичайною жувальною гумкою. Краще взяти зі смаком м’яти чи ментолу.

Якщо ви вже почистили зуби, гумка не буде зайвою.

Випийте каву

Натуральна кава містить у своєму складі багато ароматичних масел, які на певний час допоможуть позбутися запаху алкоголю.

Головне! Вам потрібна звичайна кава без додавання цукру та молока!

Використайте засоби для боротьби із запахом, які можна придбати в аптеці

Варто пам’ятати, що такі речовини допоможуть вам позбутися запаху лише на деякий час. Діють вони так само, як кава або ж гумка. Це можуть бути Лімонтар, Зорекс, Р-ІКС 1 та інші.

Що ж робити зі стійким перегаром?

Для повного ефекту вам потрібно прискорити розпад алкоголю в організмі.

Пийте багато рідини

Це може бути не тільки вода, підійде також кава, чорний чи зелений чай. Ці напої містять кофеїн та мають сечогінний ефект, тому алкоголь з організму виводитиметься швидше.

Прийміть теплу ванну чи душ

Тепла вода добре впливає на пори. Вона розширює та очищує їх, що пришвидшить вихід токсинів.

Не рекомендовано приймати контрастний душ, якщо ви маєте проблеми зі серцево-судинною системою. Але якщо з вашим здоров’ям усе добре, можете використати і цей спосіб.

Скористайтесь аптечними засобами

Лінійка антипохмільних засобів зараз дуже розширена, тому можна сміливо користуватися цим способом. Спеціальні речовини, які містяться в цим “помічниках”, пришвидшать виведення алкоголю з організму. Наприклад, Ентеросгель, Медихронал та інші.

Правильно поснідайте

Ваша їжа має містити велику кількість амінокислот та білків. Наприклад, це може бути яєчня або ж стейк з нежирного м’яса.

Зробіть зарядку

Ранкова зарядка ніколи не буде зайвою, особливо після того, як ви випили. Відкрийте вікно, щоб свіже повітря наповнило кімнату. Дихайте на повні груди, так ви стимулюватимете очищення легенів від неприємного запаху.

Ми не рекомендуємо вживати алкогольні напої. Але якщо ви вирішили випити на святі, то робіть це відповідально!

Пам’ятайте! У великій кількості алкоголь згубно впливає на здоров’я людини.