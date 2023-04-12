Как убрать запах сигарет в квартире: народные способы

Запах сигарет не только неприятен, но и вреден для здоровья. Вдыхание табачного дыма может привести к возникновению различных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых.

Особенно это касается тех, кто любит курить в квартире. Ведь запах сигарет мгновенно проникает в мебель и поверхности дома. Чтобы вывести его придется приложить усилия.

Как убрать запах сигарет в квартире рассказывают Факты ICTV.

Как убрать запах сигарет в квартире

Для начала откройте окна и проветрите помещение. Это не устранит запах сигарет, но поможет в процессе уборки.

Уксус

Уксусная кислота отлично впитывает специфические запахи, поэтому подойдет в борьбе с табачным дымом.

Растворите стакан уксуса в 5 литрах воды.

Смочите в растворе полотенце и повесьте в комнате.

Время от времени меняйте полотенце.

Смочите в растворе тряпку и протрите все поверхности.

Также можно налить уксусный раствор в глубокие тарелки и оставить на несколько дней в комнате.

Сода

Этот вариант подойдет для удаления табачного запаха с ковров и мягкой мебели.

Присыпьте мебель тонким слоем соды и оставьте на несколько часов или на всю ночь.

После этого нужно пропылесосить обработанные поверхности.

Стирка

Обязательно нужно постирать шторы, домашний текстиль, одежду, которая имеет запах табака и тому подобное. Используйте ароматизированный порошок и ополаскиватель.

Чтобы закрепить результат, используйте апельсиновую кожуру или кофе. Их нужно поместить на тарелку и оставить в углах квартиры. Также можно воспользоваться эфирными маслами и ароматическими палочками.