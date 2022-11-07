Буряк – смачний та корисний овоч, який містить багато води, клітковини та поживних речовин – кальцій, магній, калій та вітамін А.

Буряк корисний завдяки своїм антиоксидантним та протизапальним властивостям, що надає темно-червоний пігмент – беталаїн.

Крім того, він доволі невибагливий у вирощуванні. Щоби буряк не вʼянув та завжди залишався свіжим, його потрібно правильно зберігати.

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Як зберігати буряк на зиму та яких правил варто дотримуватись – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Підготовка до зберігання

Якщо ви самостійно вирощуєте овочі, вам потрібно знати, як підготувати буряки до зимування. Традиційно їх збирають у другій половині осені, при ясній та сухій погоді.

Після землі овочі потрібно ретельно просушити. Далі буряк очищають від залишків землі, але мити його не можна.

Потім потрібно оглянути кожен плід, гнилі чи зіпсовані одразу викидаємо. Для зимового зберігання потрібно відбирати тільки хороші та свіжі екземпляри. Також варто обрізати бадилля.

Коли всі підготовчі етапи пройдено, можна братися до зберігання.

Де краще зберігати буряк

Щоби буряк довго зберігав свої корисні властивості та залишався свіжим, варто забезпечити оптимальні умови для його зберігання.

Мешканцям приватних будинків пощастило, адже найкращим місцем для зберігання буряка є підвал або льох. Температура всередині (від 0 до +2ºС) та оптимальний рівень вологості зберігатимуть буряк свіжим та не дадуть йому замерзнути взимку.

Якщо зберігатимете буряк у погребі чи льоху, його варто покласти у деревʼяні чи пластикові ящики. До речі, коренеплоди також можуть зберігатися у ящиках з піском чи деревʼяною тирсою.

Якщо ви мешкаєте в квартирі, найкращим місцем для овоча буде балкон. Проте він має бути засклений, аби буряк був захищений від зимових морозів. Зберігати коренеплоди можна у мішках чи ящиках.

Цікавий момент, що зберігати буряк у мішках можна і в погребі, проте не варто ставити його на підлогу. Краще підкласти деревʼяну підставку. Крім того, в один мішок не можна сипати більше 40 кг буряка.

Якщо в квартирі немає балкона, зберігати буряки можна в холодильнику або іншому зручному місці далеко від батарей та кухонних поверхонь. Місце має бути прохолодним.

В холодильнику можна зберігати буряк за умови, що кожен плід буде загорнутий у пергамент або фольгу. В такому вигляді коренеплоди можна зберігати близько пʼяти місяців без втрати смакових якостей та корисних властивостей.

Що робити, якщо буряк почав псуватися

У такому випадку потрібно рятувати овочі.

Переберіть усі плоди та визначте, які почали підгнивати. Погані буряки варто помити, почистити та обрізати. Далі їх варто натерти на середній тертці, розфасувати по контейнерах чи пакетах та покласти у морозилку.

Таким чином ви не лише врятуєте продукт, а й зробите собі заготовки для зимового борщу.