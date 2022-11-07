Свекла – вкусный и полезный овощ. Он содержит много воды, клетчатки и питательных веществ — кальций, магний, калий и витамин А.

Свекла полезна благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, что придает темно-красный пигмент – беталаин.

Кроме того, этот овощ достаточно неприхотлив в выращивании. Но чтобы свекла не вяла и всегда оставалась свежей, ее нужно правильно хранить.

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Как хранить свеклу на зиму и какие правила следует соблюдать — далее в материале Фактов ICTV.

Подготовка к хранению

Если вы самостоятельно выращиваете овощи, вам нужно знать, как подготовить свеклу к зимовке. Традиционно свеклу собирают во второй половине осени, при ясной и сухой погоде.

После земли овощи нужно тщательно просушить. Далее свеклу очищают от остатков земли, но мыть ее нельзя.

Затем нужно тщательно осмотреть каждый плод, гнилые сразу выбрасываем. Для зимнего хранения нужно отбирать только хорошие и свежие экземпляры. Также стоит обрезать ботву.

Когда все предварительные этапы пройдены, можно приступать к хранению.

Где лучше хранить свеклу

Чтобы свекла долго сохраняла свои полезные свойства и оставалась свежей, следует обеспечить оптимальные условия для ее хранения.

Жителям частных домов повезло, ведь лучшим местом для хранения свеклы является подвал или погреб. Температура внутри (от 0 до +2ºС) и оптимальный уровень влажности будут сохранять свеклу свежей и не дадут ей замерзнуть зимой.

Если будете хранить свеклу в погребе, ее следует положить в деревянные или пластиковые ящики. Кстати, корнеплоды также могут храниться в ящиках с песком или деревянными опилками.

Если вы живете в квартире, лучшим местом для овощей будет балкон. Однако он должна быть застеклен, чтобы свекла была защищена от зимних морозов. Хранить корнеплоды можно в мешках или ящиках.

Интересный момент, что хранить свеклу в мешках можно и в погребе, однако не стоит ставить ее на пол. Лучше подложить деревянную подставку. Кроме того, в один мешок нельзя сыпать более 40 кг свеклы.

Если в квартире нет балкона, хранить свеклу можно в холодильнике или другом удобном месте вдали от батарей и кухонных поверхностей. Место должно быть прохладным.

В холодильнике можно хранить свеклу при условии, что каждый плод будет завернут в пергамент или фольгу. В таком виде корнеплоды можно хранить около пяти месяцев без потери вкусовых качеств и полезных свойств.

Что делать, если свекла начала портиться

В таком случае нужно спасать овощи.

Переберите все плоды и определите, какие начали подгнивать. Плохую свеклу следует помыть, почистить и обрезать. Затем ее следует натереть на средней терке, расфасовать по контейнерам или пакетам и положить в морозилку.

Таким образом вы не только спасете продукт, но и сделаете заготовки для зимнего борща.