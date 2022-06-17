Догляд за волоссям — болюча тема для кожної дівчини та жінки. Багато грошей витрачено на безліч різних засобів, але жоден з них не допомагає отримати бажаний результат. Що ж ми робимо не так? Якщо ви справді хочете покращити стан і вигляд свого волосся, варто звернути увагу на те, як ви його сушите. Ми вирішили дослідити питання, як правильно сушити різні типи волосся. І ось матеріал, який ми зібрали для вас.

Як правильно сушити кучеряве волосся

1. Промокніть волосся рушником

Не варто відразу після миття братися сушити волосся феном. Спершу промокніть його рушником, позбувшись надмірної вологості. Не тріть волосся, щоб не нашкодити його структурі. Зачекайте приблизно 10 хвилин. Але не загортайте волосся у рушник, адже воно повинне дихати, а не створювати закупорки.

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2. Використайте додатковий засіб для збереження завитків

Щоб зберегти свої кучері, варто використовувати спеціальний засіб. Наприклад, спрей або олію. Вони допомагають надати вашому волоссю охайної форми та легко розчісуються, не вириваючи та не пошкоджуючи волосся.

3. Використовуйте дифузор

Сушити кучеряве волосся варто дифузором. Цю насадку часто недооцінюють, проте вона рівномірно розподіляє повітря, добре висушує та зберігає завитки.

4. Регулюйте струмінь повітря і температуру

Важливо також обрати середню швидкість фена, щоб не пересушити волосся. Також фен має декілька режимів температури: гарячий, помірний теплий, холодний. Спочатку варто використовувати помірний теплий. Не гарячий, щоб не палити волосся. В кінці процедури можна переключити на холодний режим, що дозволить зафіксувати зачіску.

Як правильно сушити пряме волосся

1. Промокніть рушником

Промокніть волосся рушником і зачекайте 10 хвилин.

2. Захистіть волосся перед сушінням

Перед тим як сушити волосся феном, варто захистити його від термічного впливу. У цьому вам допоможе звичайний термозахист. Він не лише перешкоджає пересушуванню волосся, але й живить його. Наносити рідину потрібно рівномірно. Крім того, термозахист надає прямому волоссю певного об’єму.

3. Розділити пасма

Сушити пряме волосся краще локально. Його можна умовно поділити на кілька пасм (з огляду на густину волосся). Сушити слід від задньої частини голови до бічних сторін.

4. Розташування фену та струмінь повітря

Не наближайте фен близько до шкіри голови. Тримайте його на відстані 15-20 см. Адже тепле повітря спричиняє виділення сала, що швидко робить пряме волосся жирним.

Якщо ви також не хочете, щоб ваше волосся пушилося, слід сушити його зверху вниз у напрямку від шкіри голови донизу. Тут також добре скористатися щіткою або гребінцем, які також перешкоджатимуть пушінню волосся і робитимуть його гладким. Важливо також обрати середню швидкість фена, щоб не пересушити волосся.

5. Дозвольте волоссю охолонути

Використайте холодний режим, щоб зафіксувати зачіску.

6. Нанести засіб для блиску

Це необов’язковий пункт. Проте якщо ви вже маєте олію, то для прямого волосся її можна застосувати вже в кінці процедури, рівномірно наносячи на всю довжину волосся. Так, олія надасть здоровий та блискучий вигляд вашому волоссю.

Кучеряве волосся є більш неслухняним, тому для догляду за ним знадобиться дещо більше часу, ніж для прямого.

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