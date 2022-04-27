Незабаром в Україні розпочнуться травневі свята. І хоча додаткові вихідні на травневі не передбачені, багато хто захоче провести ці дні в колі сім’ї.

Невід’ємним атрибутом на травневі є шашлик, але щоб зробити його смачним, потрібно вміти його приготувати. Перед тим як засмажити, його потрібно правильно нарізати м’ясо та замаринувати.

Як правильно різати м’ясо на шашлик – далі у матеріалі.

Відразу варто врахувати, що любителям маленьких або великих шматочків доведеться піти на компроміс – невеликий за розміром шашлик може обгоріти, а надто величезні шматки – не прожаритися, навіть на добре розігрітому вугіллі.

Якщо ви обрали баранину для шашлику – рекомендується придивитися на окіст або корейку – шматки за вагою повинні бути по 30 грамів. Частини спини також варто різати поперек волокон. Якщо ви обрали ребра, їх рекомендується ділити на 6 частин.

Любителям курки треба придивитися на грудку, крило, стегно чи гомілку. Різати грудку потрібно кубиками – не менше 3 см кожен. Інші частини готують цілком.

Шашлик зі свинини краще робити з корейки, окісту чи вирізки. М’ясо нарізають прямокутними частинами довжиною близько 8 см, товщиною не більше 5 см. Так м’ясо не обгорить, але добре прожариться. Головне – стежити за вугіллям і вчасно перевертати шашлик.

Яловичину для шашлику потрібно нарізати кубиками поперек волокон, а розмір шматочків – 4 на 4 см.