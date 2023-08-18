Літо добігає кінця – на школярів очікують довгі навчальні дні, тож до них варто підготуватися заздалегідь. Купити олівці, зошити й рюкзак.

Саме з останнім можуть виникнути проблеми – деякі варіанти рюкзаків навіть “не доживуть” до кінця навчального року.

Саме час зрозуміти, як правильно обрати шкільний рюкзак – за допомогою корисних порад.

Насамперед, шукайте з ортопедичною спинкою. Каркас допоможе рюкзаку витримати більше книжок і зошитів, а в дитини не болітиме спина через важкість. Деякі варіанти зможуть допомогти зробити поставу правильною, мінімізуючи тиск на хребет в окремих місцях.

Багато рюкзаків страждають від протирання саме знизу – зверніть увагу на жорстке дно. Так аксесуар зможе пережити всі падіння і потертості, та не буде провисати під вагою книг, тиснучи на поперек.

Лямки рюкзака також контактуватимуть з дитиною – вони точно мають бути м’якими і досить широкими. Це допоможе зменшити тиск, та й самі лямки не будуть зісковзувати.

У більшості моделей на верхній частині рюкзака є ручка – краще взяти ергономічну, щоб тканина не врізалася в долоню дитини. Іноді просто немає потреби носити всі книжки та зошити на плечі.

Ще одним важливим фактором під час вибору рюкзака є вага. Вона не має перевищувати 1,5 кг, навіть у навантаженому вигляді, навіть якщо в ньому є всі ортопедичні елементи.

Якщо з вагою все стало зрозуміло, то потрібно визначитися і з розміром. Ширина рюкзака не повинна перевищувати ширину плечей.

У рюкзак має вміщатися все те, що потрібно школяреві – звертайте увагу на місткість. У ньому має бути щонайменше два відділення для зошитів і книжок, а також менша кишеня для ручок та іншої дрібної канцелярії та їжі під час обіду.

У непростих умовах подбайте про безпеку. На рюкзаку мають бути світловідбивні елементи – нашивки на лямках або зовнішніх кишенях.

Зовнішній вигляд – ще один важливий параметр, який відіграє роль під час вибору. Врахуйте, що саме школяр буде його носити, і до його вподобань варто прислухатися. Рюкзак має подобатися його власнику.

Зараз ціни на рюкзаки залежать від уподобань і можливостей покупця. У більшості інтернет-магазинів ціна стартує від 500 до 5 тис. грн. Утім, дива від найдешевших моделей чекати не варто – за зручність і якість завжди потрібно платити.

Корисними будуть і поради, як компактно скласти речі в рюкзак. Знання стануть у пригоді не лише школярам, а й тим, хто часто мандрує, або ж полюбляє носити все з собою.