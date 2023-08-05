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Мінімум речей та ідеальне поєднання: як зібрати капсульний гардероб до школи

5 Серпня 2023, 16:17
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки Юлія Крижалка Персональний і fashion-стиліст
Мінімум речей та ідеальне поєднання: як зібрати капсульний гардероб до школи
Джерело: Pixabay

Хоч як це сумно визнавати, але календар вже відраховує дні останнього місяця літа, а отже – скоро школа. Наразі актуальним питанням для батьків є підготовка дитини до навчального року, зокрема підбір одягу. Як зібрати капсульний гардероб до школи та чому він такий популярний – читайте на Фактах ICTV.

Персональний стиліст Юлія Крижалка розповіла нам, як зібрати капсульний гардероб до школи і що він взагалі собою являє. Пояснила вона і що має бути в капсульному гардеробі та як його правильно зібрати. Про все це читайте в нашому матеріалі далі.

Що таке капсульний гардероб

Капсульний гардероб – це невелика кількість ідеально поєднаних за стилем, кольором та фактурою речей у гардеробі. А чи не це є основним, коли збираєте дитину до школи?

Фото: pixabay

Тому цей стиль такий популярний. Оскільки предмети одягу легко комбінувати між собою, то з тих самих речей можна скласти безліч різних аутфітів. Простота, мінімум речей, ідеальне поєднання та охайний вигляд – капсульний гардероб справжня знахідка для батьків.

– У школі важливо мати красивий вигляд і відповідати зазначеному дрес-коду, тож капсульний гардероб – найкраще рішення. Що головне: правильність позицій та мінімальна кількість речей, щоби була змога скласти якомога більше цікавих нових образів, – говорить експерт.

Що має бути в капсульному гардеробі

Збираючи капсульний гардероб до школи, за мету ставимо не кількість речей, а їхню якість та високу комбінаторику, зазначає експерт.

– Незабаром 1 вересня і хочеться, щоб дитина в школі мала стильний вигляд, важлива водночас і функціональність, – додає Крижалка.

Що має бути у капсульному гардеробі для шкільного дрескоду, розбираємось з експертом далі.

Кожна капсула має передбачати 4-5 верхів і 2-3 низи. Починати формування капсули краще знизу, а саме – штанів та спідниць. Не забудьте і про взуття. Ці предмети одягу мають поєднуватися з верхом – жакетами, сорочками, блузками, светрами. І вже на основі цих зібраних образів добираються аксесуари – сумки, рукавички, пояси, шарфи, прикраси.

Взуття

Тут варто дивитися у бік лоферів, дербі, балеток. Експерт навіть дозволяє погратися із кольорами та принтами, адже взуття прикрасить та доповнить будь-який нейтральний образ.

 

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Допис, поширений ALINA FRENDIY???????? (@alina_frendiy)

Брюки та спідниці

Щоб зібрати капсульний гардероб до школи, потрібно кілька пар костюмних брюк, а також джинсів. Вони повинні мати однотонний цупкий денім – особливу бавовняну тканину саржового переплетення. Крім того, варто додати стримані спідниці довжини міді чи навіть максі.

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Верхній одяг

Далі переходимо до верхнього одягу. Він має передбачати тренч, пальто, куртку простого крою, але з якісних матеріалів. Колір експерт радить обирати нейтральний, щоб верхній одяг пасував до всього.

Можна додати до капсульного гардеробу дух old money у вигляді красивих виразних ґудзиків на кардигані. Це надасть образу шарму.

 

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Допис, поширений Yana Khodorchuk (@yanahodorchuk)

Сорочка

Також у капсульному гардеробі мають бути цупкі сорочки, які тримають форму.

– Що, як не хороші сорочки, доповнить образи наших дітей. Тут можете погратися із кольорами та принтами. Головне – звертайте увагу на крій та якість тканини, – додає персональний стиліст.

Жакет

Ще одна важлива деталь – жакети. Експерт каже, що це той самий елемент одягу, без якого важко обійтися.

– Прикупіть кілька різних відтінків, плюс можна придбати цей предмет одягу з принтом, наприклад класичною клітинкою чи гусячою лапкою. Головне, знову ж таки, крій та якість тканини, плюс фурнітура, – говорить Крижалка.

Футболка та гольф

Якісна база під жакети – дуже важлива. Футболки, гольфи — змінні одиниці, які додають образу тон та різноманітність.

Доречними під будь-який лук будуть і однотонні теплі светри.

Аксесуари

До аксесуарної групи входить сумка, ремінь та прикраси, які додають образу шарму та витонченості.

Обираючи сумку, експерт радить звертати увагу на зручність використання.

– Тож чому б не прикупити класний рюкзак, і спинка у безпеці та й, власне, це матиме стильний вигляд, – додає персональний стиліст.

Також можна погратися з деталями – включити до капсульного гардеробу шкарпеточки під лофери чи шовкову хустинку на сумку чи рюкзак.

 

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Допис, поширений ALINA FRENDIY (@alina_frendiy)

Ще важливо не боятися поєднувати стилі між собою під час збору капсульного гардеробу до школи. Наприклад, класичний костюм можна заміксувати з футболкою, кедами та рюкзаком.

Фото: pixabay

– Луки завжди будуть цікавішими, якщо поєднати різні елементи з протилежних стилів, – говорить Крижалка.

І ще дуже важливо – індивідуальність у формуванні стилю.

– Я впевнена, що у кожної дитини або у вас є своя фішка, яку можна чудово виділити та імплементувати у стилі школяра. Одягайте ваших синів та доньок так, щоб вони почувалися комфортно і, звісно, не забувайте про дрескод, – додає стиліст.

Теги
Мода Одяг Стиль Школа
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