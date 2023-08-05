Хоч як це сумно визнавати, але календар вже відраховує дні останнього місяця літа, а отже – скоро школа. Наразі актуальним питанням для батьків є підготовка дитини до навчального року, зокрема підбір одягу. Як зібрати капсульний гардероб до школи та чому він такий популярний – читайте на Фактах ICTV.

Персональний стиліст Юлія Крижалка розповіла нам, як зібрати капсульний гардероб до школи і що він взагалі собою являє. Пояснила вона і що має бути в капсульному гардеробі та як його правильно зібрати. Про все це читайте в нашому матеріалі далі.

Що таке капсульний гардероб

Капсульний гардероб – це невелика кількість ідеально поєднаних за стилем, кольором та фактурою речей у гардеробі. А чи не це є основним, коли збираєте дитину до школи?

Тому цей стиль такий популярний. Оскільки предмети одягу легко комбінувати між собою, то з тих самих речей можна скласти безліч різних аутфітів. Простота, мінімум речей, ідеальне поєднання та охайний вигляд – капсульний гардероб справжня знахідка для батьків.

– У школі важливо мати красивий вигляд і відповідати зазначеному дрес-коду, тож капсульний гардероб – найкраще рішення. Що головне: правильність позицій та мінімальна кількість речей, щоби була змога скласти якомога більше цікавих нових образів, – говорить експерт.

Що має бути в капсульному гардеробі

Збираючи капсульний гардероб до школи, за мету ставимо не кількість речей, а їхню якість та високу комбінаторику, зазначає експерт.

– Незабаром 1 вересня і хочеться, щоб дитина в школі мала стильний вигляд, важлива водночас і функціональність, – додає Крижалка.

Що має бути у капсульному гардеробі для шкільного дрескоду, розбираємось з експертом далі.

Кожна капсула має передбачати 4-5 верхів і 2-3 низи. Починати формування капсули краще знизу, а саме – штанів та спідниць. Не забудьте і про взуття. Ці предмети одягу мають поєднуватися з верхом – жакетами, сорочками, блузками, светрами. І вже на основі цих зібраних образів добираються аксесуари – сумки, рукавички, пояси, шарфи, прикраси.

Взуття

Тут варто дивитися у бік лоферів, дербі, балеток. Експерт навіть дозволяє погратися із кольорами та принтами, адже взуття прикрасить та доповнить будь-який нейтральний образ.

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Брюки та спідниці

Щоб зібрати капсульний гардероб до школи, потрібно кілька пар костюмних брюк, а також джинсів. Вони повинні мати однотонний цупкий денім – особливу бавовняну тканину саржового переплетення. Крім того, варто додати стримані спідниці довжини міді чи навіть максі.

Верхній одяг

Далі переходимо до верхнього одягу. Він має передбачати тренч, пальто, куртку простого крою, але з якісних матеріалів. Колір експерт радить обирати нейтральний, щоб верхній одяг пасував до всього.

Можна додати до капсульного гардеробу дух old money у вигляді красивих виразних ґудзиків на кардигані. Це надасть образу шарму.

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Сорочка

Також у капсульному гардеробі мають бути цупкі сорочки, які тримають форму.

– Що, як не хороші сорочки, доповнить образи наших дітей. Тут можете погратися із кольорами та принтами. Головне – звертайте увагу на крій та якість тканини, – додає персональний стиліст.

Жакет

Ще одна важлива деталь – жакети. Експерт каже, що це той самий елемент одягу, без якого важко обійтися.

– Прикупіть кілька різних відтінків, плюс можна придбати цей предмет одягу з принтом, наприклад класичною клітинкою чи гусячою лапкою. Головне, знову ж таки, крій та якість тканини, плюс фурнітура, – говорить Крижалка.

Футболка та гольф

Якісна база під жакети – дуже важлива. Футболки, гольфи — змінні одиниці, які додають образу тон та різноманітність.

Доречними під будь-який лук будуть і однотонні теплі светри.

Аксесуари

До аксесуарної групи входить сумка, ремінь та прикраси, які додають образу шарму та витонченості.

Обираючи сумку, експерт радить звертати увагу на зручність використання.

– Тож чому б не прикупити класний рюкзак, і спинка у безпеці та й, власне, це матиме стильний вигляд, – додає персональний стиліст.

Також можна погратися з деталями – включити до капсульного гардеробу шкарпеточки під лофери чи шовкову хустинку на сумку чи рюкзак.

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Ще важливо не боятися поєднувати стилі між собою під час збору капсульного гардеробу до школи. Наприклад, класичний костюм можна заміксувати з футболкою, кедами та рюкзаком.

– Луки завжди будуть цікавішими, якщо поєднати різні елементи з протилежних стилів, – говорить Крижалка.

І ще дуже важливо – індивідуальність у формуванні стилю.