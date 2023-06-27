Пофарбувати плитку у ванній кімнаті власноруч не важко. Однак набагато важче зробити це гарно та якісно. Важливо, аби фарба не пішла тріщинами та не злізла з поверхні через деякий час.

Тому особливу увагу в цій справі потрібно приділяти водостійкості матеріалу, гладкості поверхні та догляду після фарбування. Як пофарбувати плитку у ванній самостійно – читайте в матеріалі.

Яку фарбу можна брати для плитки у ванній кімнаті

Олійну. Дешева фарба, яка під час роботи буде відволікати вас від справи своїм різким запахом. Однак після висихання неприємного запаху не залишається, а поверхня буде в хорошому стані досить довгий час. Латексну. Такий засіб водонепроникний, легко миється після нанесення і приховує тріщини. Однак на такій поверхні після кількох місяців користування може з’явитися грибок та цвіль. Епоксидну. Один із найкращих та довговічних варіантів. Однак епоксидний склад досить важко наносити новачкам. Тому роботу з таким засобом ліпше довірити професіоналу.

Що потрібно для того, аби пофарбувати плитку у ванній

фарба;

захисна плівка;

малярський скотч;

пензлик та валик;

кювета за розміром валика;

затирка;

лак;

захисні рукавички;

респіратор.

Як пофарбувати плитку у ванній: покрокова інструкція

Зчиститіть бруд, цвіль, грибок, відмийте плитку. Вичистіть шви щіткою. Зробіть свіжу затирку і поновіть шви між плитками, дайте висохнути. Заклейте скотчем всі стики. Знежирте поверхню. Розподіліть тонкий шар грунтовки по всій поверхні. Дайте висохнути. Візьміть валик та почніть фарбувати з кутів і стиків. Невеликим пензликом фарбуйте всі кути й важкодоступні місця, а після цього валиком закатайте основну площу. Фарбують завжди зверху, поступово спускаючись в найнижчу точку. Дайте поверхні просохнути та нанесіть захисний лак, приберіть малярський скотч.