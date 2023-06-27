Пофарбувати плитку у ванній кімнаті власноруч не важко. Однак набагато важче зробити це гарно та якісно. Важливо, аби фарба не пішла тріщинами та не злізла з поверхні через деякий час.
Тому особливу увагу в цій справі потрібно приділяти водостійкості матеріалу, гладкості поверхні та догляду після фарбування. Як пофарбувати плитку у ванній самостійно – читайте в матеріалі.
Яку фарбу можна брати для плитки у ванній кімнаті
- Олійну. Дешева фарба, яка під час роботи буде відволікати вас від справи своїм різким запахом. Однак після висихання неприємного запаху не залишається, а поверхня буде в хорошому стані досить довгий час.
- Латексну. Такий засіб водонепроникний, легко миється після нанесення і приховує тріщини. Однак на такій поверхні після кількох місяців користування може з’явитися грибок та цвіль.
- Епоксидну. Один із найкращих та довговічних варіантів. Однак епоксидний склад досить важко наносити новачкам. Тому роботу з таким засобом ліпше довірити професіоналу.
Що потрібно для того, аби пофарбувати плитку у ванній
- фарба;
- захисна плівка;
- малярський скотч;
- пензлик та валик;
- кювета за розміром валика;
- затирка;
- лак;
- захисні рукавички;
- респіратор.
Як пофарбувати плитку у ванній: покрокова інструкція
- Зчиститіть бруд, цвіль, грибок, відмийте плитку.
- Вичистіть шви щіткою. Зробіть свіжу затирку і поновіть шви між плитками, дайте висохнути.
- Заклейте скотчем всі стики. Знежирте поверхню.
- Розподіліть тонкий шар грунтовки по всій поверхні. Дайте висохнути.
- Візьміть валик та почніть фарбувати з кутів і стиків. Невеликим пензликом фарбуйте всі кути й важкодоступні місця, а після цього валиком закатайте основну площу.
- Фарбують завжди зверху, поступово спускаючись в найнижчу точку.
- Дайте поверхні просохнути та нанесіть захисний лак, приберіть малярський скотч.
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