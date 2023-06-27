Ремонт — это всегда непростое и кропотливое дело. А покраска потолка считается одним из трудоемких процессов, который занимает немало времени.

Как быстро и легко покрасить потолок валиком — читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

Красим потолок валиком: пошаговая инструкция

Если придерживаться определенной последовательности, то покраска потолка валиком займет у вас немного времени.

Шаг 1. Подготовка помещения

На этом этапе вам нужно защитить все прилегающие поверхности от нежелательного попадания краски. Вы можете использовать специальный скотч. Его нужно приклеить под плинтусами, чтобы краска не попала на стены.

Теперь очистите помещение от пыли и защитите пол, мебель, стены, окна и розетки от брызг краски. Для этого можно использовать пластиковую или полотняную пленку, которой нужно накрыть все поверхности в комнате.

Шаг 2. Подготовка потолка

Убедитесь, что потолок чистый и на нем нет пыли. Удалите любые пятна или грязь, используя мягкую тряпку или спонж.

Если на потолке есть царапины или неровности, мы рекомендуем использовать грубую шлифовальную губку, чтобы сгладить их.

Чтобы краска ложилась на потолок ровно и качественно, опытные мастера советуют сперва подготовить поверхность. Для этого обычно используют грунтовку. Она обеспечит идеально гладкий слой, без пятен и неровностей.

Шаг 3. Защитите себя

Перед началом работы не забудьте надеть защитные перчатки, очки и маску. Это поможет защитить кожу, глаза и легкие от краски и пыли.

Шаг 4. Подготовка краски и инструментов

Тщательно перечитайте инструкцию к краске. Обычно, перед началом окрашивания нужно тщательно ее перемешать, чтобы обеспечить однородность.

А чтобы довести материал до нужной густоты, можно добавить к краске немного воды (но все это должен указать производитель, поэтому лучше доверяйте инструкции, ведь все краски разные).

Для перемешивания используйте специальный контейнер или ведро.

Для покраски потолка вам понадобится:

большой, толстый валик — им будем выполнять почти всю работу;

маленький и тонкий валик — его используют для покраски оконных скосов;

кисточка для покраски плинтусов и труднодоступных мест.

Шаг 5. Начинаем покраску

Перед нанесением краски тщательно осмотрите поверхность и убедитесь, что на потолке нет сгустка грунтовки и она полностью высохла.

Тщательно перемешайте краску (ее консистенция должна напоминать жидкую сметану) и вылейте ее в контейнер для покраски валиком. Перед началом работы необходимо увлажнить валики и кисточку. Окуните кисть в краску и тщательно прокрасьте плинтусы, при этом наносите немного краски на потолок. Когда с плинтусами завершили, можно начинать красить потолок валиком. Увлажните большой валик и обмакните его в краску. Чтобы вам было удобно работать, советуем покупать валик уже с длинной ручкой, или самостоятельно прикрепить к инструменту длинную палку. А чтобы избежать подтекания краски, валик нужно тщательно отжимать. Начинайте наносить краску с дальних углов потолка в одном направлении. Лучше начинать от окна к двери. Последующие слои наносятся перпендикулярно предыдущему. Ширина полос должна быть такой, чтобы краска ложилась внахлест. Тщательно прокрасьте весь потолок и оставьте до полного высыхания.

Для равномерного покрытия можно нанести повторный слой краски, но делать это нужно после полного высыхания предыдущего.

После завершения работы снимите защитные пленки и скотч со стен, пола и оконных рам. А когда краска полностью высохнет, можно вернуть в комнату мебель и ковры.