Чтобы вещи прослужили нам максимально долго, лучше выбирать одежду из качественных материалов. Однако если ее неправильно стирать, гладить и хранить, даже самая качественная вещь может быстро испортиться.

Как правильно ухаживать за одеждой, чтобы она не портилась — читайте в материале Фактов ICTV.

Как правильно ухаживать за одеждой: советы и лайфхаки

Одежда может портиться из-за неправильного режима стирки, порошка, отбеливателя или сушки. Рассмотрим основные правила, которые обеспечат тщательный уход за вещами и помогут продлить срок службы.

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Прежде всего, не игнорируйте рекомендации производителя, указанные на бирке. На ярлыках отмечена оптимальная температура и режим стирки, возможность химчистки и многое другое. Эта информация очень важна, поскольку каждый вид ткани требует разного подхода.

Как ухаживать за одеждой из хлопка

Уход за одеждой из хлопка несложный. Стоит лишь запомнить, что цветные вещи стирают только при 30-40 °С и выворачивают наизнанку. Белые вещи можно стирать при более высокой температуре. Сушить одежду из хлопка лучше на вешалках, перед этим тщательно разгладив.

Как ухаживать за одеждой из шерсти

Одежда из шерсти нуждается в деликатном уходе:

стирка при деликатном режиме с пометкой Шерсть или ручная стирка при невысокой температуре воды;

использование не обычного порошка, а специального жидкого средства, которое будет распушивать материал;

минимальный отжим в машинке, вещи из шерсти нельзя выкручивать, стоит аккуратно отжать воду руками;

сушка только на горизонтальной поверхности.

Если постирать свитер из шерсти в машинке при высокой температуре, он уменьшится в размерах и потеряет форму. Если вещь чистая, но приобрела посторонний запах, можно попробовать вывесить ее на воздух и дать проветриться.

Шерсть имеет свойство скатываться, поэтому для ухода за шерстяными свитерами или пальто стоит купить специальную машинку для снятия колтунов.

Как ухаживать за одеждой из шелка

Одежду из шелка лучше стирать вручную или использовать режим ручной стирки, поскольку эта ткань имеет свойство садиться, менять свою структуру и терять форму.

Такую одежду не выкручивайте, аккуратно отжимайте воду вручную и сушите только на плечиках или горизонтально. Для стирки используйте специальные жидкие средства.

Как ухаживать за льняной одеждой

Стирать льняные вещи лучше вручную или при специальном деликатном режиме с температурой не выше 30 градусов. Отжимать на низких оборотах машинки. Сушить вещи из льна лучше в горизонтальном положении. Гладить ткань лучше слегка влажной или использовать режим увлажнения на утюге.

Как ухаживать за одеждой из кожи и экокожи

Чистку одежды из кожи лучше проводить в химчистке. В домашних условиях отчистить небольшие загрязнения с кожаного пальто, куртки или брюк можно с помощью мыльного раствора и тряпки.

Как ухаживать за замшевой одеждой

Замшевая одежда требует особого внимания и бережного ухода. Стирать ее можно вручную в теплой воде с использованием специальных средств без агрессивных веществ в составе.

Отжимать замшу после стирки нельзя, вода должна стечь сама. Для этого одежду из замши стоит развесить на плечиках в ванной комнате. Сухую чистку изделия можно проводить с помощью валика для одежды или в химчистке.

Основные принципы ухода за одеждой

Храните вещи в аккуратном виде

Трикотажные изделия, такие как кофты, кардиганы, свитера, свитшоты и джинсы, лучше хранить в сложенном виде на полках. Юбки, брюки, блузы и пиджаки — на плечиках.

Используйте чехлы

Одежду, которая не используется, особенно верхнюю, стоит запаковать в чехлы и хранить отдельно от основного гардероба. Это защитит ее от пыли, грязи и продлит срок службы.

Снимайте колтуны и очищайте от шерсти

Образующиеся на вещах колтуны портят внешний вид, поэтому их лучше убирать с помощью специальной машинки. В магазинах представлен большой ассортимент устройств. Они небольшие по размеру, на батарейках, легко чистятся и способны за несколько минут убрать с одежды колтуны.

Также для опрятного внешнего вида одежды ее надо очищать от пыли, мусора и шерсти домашних животных. Для этого следует использовать специальный липкий ролик.

Придерживайтесь параметров стирки и глажки

Обязательно прочитайте информацию на бирке перед стиркой или другим уходом. Неправильный температурный режим, сушка или глажка могут испортить одежду.

Обратите внимание на главные правила:

белые вещи надевать только один раз, стирать можно с добавлением отбеливателя;

цветные и светлые вещи можно стирать только отдельно;

футболки с принтами лучше стирать наизнанку;

джинсы выворачивать во время стирки и застегивать молнию и пуговицы, чтобы одежда не деформировалась при стирке;

нежные изделия лучше стирать руками или при деликатном режиме, сушить рекомендуется горизонтально;

костюмы, пальто нельзя стирать в машинке, их необходимо сдавать в химчистку.

Освежить вещи можно отпаривателем. С его помощью одежда разгладится, станет мягче и внешне будет выглядеть так, будто ее постирали и погладили.

Старайтесь не хранить вещи, которые вы давно не носите. Избавьтесь от ненужной одежды, отдав ее благотворительным организациям.

Когда вы освободите шкафы от лишнего, на полочках будет порядок, ориентироваться и подбирать гардероб станет проще.