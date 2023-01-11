Тональний крем – засіб, який виручає у багатьох ситуаціях. Проте часто він може залишити свій слід там, де найменше цього очікуєш. Наприклад, на комірі білої сорочки або кофти.

Як відіпрати тональний крем з одягу, аби від нього не залишилося й сліду – читай в матеріалі.

Як відіпрати тональний крем плямовивідником

Налийте невелику кількість плямовивідника у тазик з теплою водою. Помістіть туди забруднену річ.

Поставте відмокати одяг на 7-8 год, а краще – на ніч.

Після цього дістаньте одяг і виперіть його звичайним способом.

Як відіпрати тональний крем нашатирним спиртом

Нанесіть нашатирний спирт на пляму на 5-10 хв. Потім засипте пляму содою та потримайте 2 хв.

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Виперіть місце з плямою під проточною водою і висушіть звичайним способом.

Як відіпрати тональний крем міцелярною водою

Це один із найшвидших методів виведення тонального крему з одягу. Прати річ не потрібно.

Нанесіть на ватний диск міцелярну воду або будь-який інший засіб для зняття макіяжу і видаліть пляму, стираючи бруд із виробу.

Найважче відіпрати тональний з бавовняного чи шерстяного одягу, проте і тут є вихід:

просто нанесіть на пляму плямовивідник і залиште його на 10 хв;

прополощіть виріб у холодній воді;

виперіть пляму за допомогою господарського мила.

Аби вивести тональний крем на щільній тканині або хутрі, скористуйтеся медичним спиртом. Для цього просто намочіть ватний диск у рідині. Потім протріть забруднену ділянку.