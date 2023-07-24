Запах брудних шкарпеток – один з найнеприємніших. Він швидко розповсюджується по квартирі, створюючи сильний дискомфорт для усіх мешканців.

Як позбутися запаху брудних шкарпеток вдома – дізнавалися Факти ICTV.

У квартирі тхне брудними шкарпетками – як позбутися

Потрібно розуміти, що такі аромати не зʼявляються безпідставно. Якщо у вашій оселі поселився запах невипраних шкарпеток, значить, не всі мешканці дотримуються правил елементарної гігієни.

– Щоб позбутися смороду, потрібно прибрати причину його появи.

Для цього проведіть генеральну інспекцію вдома:

ретельно огляньте та понюхайте все взуття у квартирі (можливо, запах йде не від шкарпеток, а від кросівок чи черевичків);

знайдіть та виперіть усі шкарпетки вдома, навіть ті, які, на вашу думку, виглядають чистими;

якщо ваш тато/брат/чоловік/хлопець/сусід(ка) має звичку складати шкарпетки під ліжком, на кріслі чи у ванній – знайдіть усі схованки та відправте їх у пральну машинку;

ретельно переберіть шафу – там теж може завалятися пара старих брудних шкарпеток, які почали видавати неприємні запахи.

Після пошуків ретельно виперіть усі шкарпетки та кросівки, які видавали не найприємніший запах, та висушіть їх на свіжому повітрі чи на балконі.

Варто розуміти, що назавжди вигнати неприємний запах з квартири допоможе лише усунення його джерела. Лише після цього можна проводити генеральне прибирання в оселі.

Відмийте всі поверхні у квартирі, включно з килимами та доріжками. А краще нейтралізувати сторонні запахи допоможуть оцет і харчова сода. Також радимо очистити парою килими та оббивки мʼяких меблів, у які за час експлуатації могли в’їстися найрізноманітніші запахи.

Потім обовʼязково помийте підлогу з використанням спеціальних засобів. Не забудьте провітрити всю квартиру.

Народні засоби усунення неприємного запаху

– Памʼятайте, замаскувати запах, не усунувши основну причину, – абсолютно неефективно. Тому спершу знайдіть та усуньте джерело смороду, і лише потім користуйтеся цими засобами!

Щоб у вашій квартирі пахло затишком та чистотою, можна використати:

шкірку апельсина, мандарина, грейпфрута або лимона – цитрусові потрібно покласти на нагріту конфорку електроплити. Через кілька годин шкірка пустить приємний аромат по всьому приміщенню;

– цитрусові потрібно покласти на нагріту конфорку електроплити. Через кілька годин шкірка пустить приємний аромат по всьому приміщенню; кавові зерна – їх потрібно пересипати в маленькі тарілочки та розставити по квартирі;

– їх потрібно пересипати в маленькі тарілочки та розставити по квартирі; чайні пакетики – по два пакетики повісьте у дверному отворі, на вікно й люстру, а потім відкрийте вікна на 15-20 хв. Приємний чайний аромат наповнить вашу оселю.

Також ефективними будуть магазинні засоби. Наприклад, аромалампи. Вони не лише поліпшують запах у квартирі, а й очищають повітря від мікробів та вірусів.

Пахощі – тонкі палички з ароматною субстанцією. Щоб вони почали пускати приємні аромати, палички підпалюють.

Також зверніть увагу на побутові іонізатори, які допомагають очистити повітря і позбутися неприємних запахів.

У магазинах можна також придбати парфуми для дому. Вони наповнять вашу оселю приємним ароматом. Великий плюс парфумів у тому, що ви самі обираєте, як буде пахнути ваш дім – печивом, кокосом, свіжістю моря чи фруктовим міксом.