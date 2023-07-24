Запах грязных носков — один из самых неприятных. Он быстро распространяется по квартире, создавая сильный дискомфорт для всех жильцов.

Как избавиться от запаха грязных носков дома — узнавали Факты ICTV.

В квартире попахивает грязными носками — как избавиться

Нужно понимать, что такие ароматы не появляются безосновательно. Если в вашем доме поселился запах невыстиранных носков, значит, не все жильцы соблюдают правила элементарной гигиены.

— Чтобы избавиться от вони, нужно убрать причину ее появления.

Для этого проведите генеральную инспекцию дома:

тщательно осмотрите и понюхайте всю обувь в квартире (возможно, запах идет не от носков, а от кроссовок или ботинок);

найдите и постирайте все носки дома, даже те, которые, по вашему мнению, выглядят чистыми;

если ваш папа/брат/муж/парень/сосед(ка) имеет привычку складывать носки под кроватью, на кресле или в ванной — найдите все тайники и отправьте их в стиральную машинку;

тщательно переберите шкаф — там тоже может заваляться пара старых грязных носков, которые начали издавать неприятные ароматы.

После поисков тщательно постирайте все носки и кроссовки, которые издавали не самый приятный запах, и высушите их на свежем воздухе или на балконе.

Стоит понимать, что навсегда выгнать неприятный запах из квартиры поможет лишь устранение его источника. Только после этого можно проводить генеральную уборку в доме.

Отмойте все поверхности в квартире, включая ковры и дорожки. А лучше нейтрализовать посторонние запахи помогут уксус и пищевая сода. Также советуем очистить паром ковры и обивки мягкой мебели, в которые за время эксплуатации могли въесться самые разнообразные запахи.

Затем обязательно помойте пол с использованием специальных средств. Не забудьте проветрить всю квартиру.

Народные средства устранения неприятного запаха

— Помните, замаскировать запах, не устранив основную причину, — совершенно неэффективно. Поэтому сначала найдите и устраните источник вони, и только потом пользуйтесь этими средствами!

Чтобы в вашей квартире пахло уютом и чистотой, можно использовать:

кожуру апельсина, мандарина, грейпфрута или лимона — цитрусовые нужно положить на нагретую конфорку электроплиты. Через несколько часов кожура пустит приятный аромат по всему помещению;

— цитрусовые нужно положить на нагретую конфорку электроплиты. Через несколько часов кожура пустит приятный аромат по всему помещению; кофейные зерна — их нужно пересыпать в маленькие тарелочки и расставить по квартире;

— их нужно пересыпать в маленькие тарелочки и расставить по квартире; чайные пакетики — по два пакетика повесьте в дверном проеме, на окно и люстру, а затем откройте окна на 15-20 минут. Приятный чайный аромат наполнит ваш дом.

Также эффективными будут магазинные средства. Например, аромалампы. Они не только улучшают запах в квартире, но и очищают воздух от микробов и вирусов.

Благовония — тонкие палочки с ароматной субстанцией. Чтобы они начали пускать приятные ароматы, палочки поджигают.

Также обратите внимание на бытовые ионизаторы, которые помогают очистить воздух и избавиться от неприятных запахов.

В магазинах можно также приобрести духи для дома. Они наполнят ваш дом приятным ароматом. Большой плюс духов в том, что вы сами выбираете, как будет пахнуть ваш дом — печеньем, кокосом, свежестью моря или фруктовым миксом.