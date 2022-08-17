Замовляти онлайн дуже зручно. Можна продивитись асортимент, діапазон цін та обрати те, що найбільше підходить. Та в онлайн-шопінгу є один недолік — товар може бути низької якості або ж взагалі не прийти до отримувача. Ми розповімо, як повернути гроші з AliExpress.
В яких випадках можна повернути кошти з AliExpress
Повернути кошти можна у випадках, якщо товар:
- Прийшов не того кольору або розміру.
- Не відповідає картинці.
- Прийшов у незадовільному стані.
- Підробка на відомий бренд за ціною оригіналу.
- Посилка на пошті була відкрита або пошкоджена.
- Замовлення в дорозі довше, ніж зазначено в оголошенні.
Іноді продавець хоче, щоб ви надіслали товар назад. Проте більшість віддають перевагу залишити його покупцеві та повернути кошти за умови невеликої суми покупки.
Як повернути гроші з AliExpress — покрокова інструкція
Майданчик AliExpress пропонує два варіанти повернення коштів:
- Часткове повернення суми (якщо товар вас задовольняє).
- Повне повернення.
Суму компенсації покупець визначає самостійно. Щоб отримати компенсацію потрібно:
- Сфотографувати чи зняти на відео невідповідність товару.
- Скриншот листування з продавцем, де уточнювались параметри та колір товару.
- У замовленні натисніть кнопку “Відкрити спір”.
- Заповніть форму та вкажіть невідповідності, додайте фото та відеопідтвердження.
Важливо: у вас є 15 днів від дати отримання замовлення на те, щоб зробити повернення. А у продавця — п’ять днів на відповідь.
Гроші повернуться протягом 3-20 днів. Якщо ж ви надіслали товар продавцю, то рахувати слід починати від першого дня отримання товару продавцем.