Замовляти онлайн дуже зручно. Можна продивитись асортимент, діапазон цін та обрати те, що найбільше підходить. Та в онлайн-шопінгу є один недолік — товар може бути низької якості або ж взагалі не прийти до отримувача. Ми розповімо, як повернути гроші з AliExpress.

В яких випадках можна повернути кошти з AliExpress

Повернути кошти можна у випадках, якщо товар:

Прийшов не того кольору або розміру.

Не відповідає картинці.

Прийшов у незадовільному стані.

Підробка на відомий бренд за ціною оригіналу.

Посилка на пошті була відкрита або пошкоджена.

Замовлення в дорозі довше, ніж зазначено в оголошенні.

Іноді продавець хоче, щоб ви надіслали товар назад. Проте більшість віддають перевагу залишити його покупцеві та повернути кошти за умови невеликої суми покупки.

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Як повернути гроші з AliExpress — покрокова інструкція

Майданчик AliExpress пропонує два варіанти повернення коштів:

Часткове повернення суми (якщо товар вас задовольняє). Повне повернення.

Суму компенсації покупець визначає самостійно. Щоб отримати компенсацію потрібно:

Сфотографувати чи зняти на відео невідповідність товару. Скриншот листування з продавцем, де уточнювались параметри та колір товару. У замовленні натисніть кнопку “Відкрити спір”. Заповніть форму та вкажіть невідповідності, додайте фото та відеопідтвердження.

Важливо: у вас є 15 днів від дати отримання замовлення на те, щоб зробити повернення. А у продавця — п’ять днів на відповідь.

Гроші повернуться протягом 3-20 днів. Якщо ж ви надіслали товар продавцю, то рахувати слід починати від першого дня отримання товару продавцем.