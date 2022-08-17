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Як повернути гроші з AliExpress, якщо товар не прийшов або він у неналежному стані

17 Серпня 2022, 13:25
Анастасія Грубрина редакторка сайту
Як повернути гроші з Аліекспрес: все, що потрібно знати
Джерело: Pexels

Замовляти онлайн дуже зручно. Можна продивитись асортимент, діапазон цін та обрати те, що найбільше підходить. Та в онлайн-шопінгу є один недолік — товар може бути низької якості або ж взагалі не прийти до отримувача. Ми розповімо, як повернути гроші з AliExpress.

В яких випадках можна повернути кошти з AliExpress

Повернути кошти можна у випадках, якщо товар:

  • Прийшов не того кольору або розміру.
  • Не відповідає картинці.
  • Прийшов у незадовільному стані.
  • Підробка на відомий бренд за ціною оригіналу.
  • Посилка на пошті була відкрита або пошкоджена.
  • Замовлення в дорозі довше, ніж зазначено в оголошенні.

Іноді продавець хоче, щоб ви надіслали товар назад. Проте більшість віддають перевагу залишити його покупцеві та повернути кошти за умови невеликої суми покупки.

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Як повернути гроші з AliExpress — покрокова інструкція

Майданчик AliExpress пропонує два варіанти повернення коштів:

  1. Часткове повернення суми (якщо товар вас задовольняє).
  2. Повне повернення.

Суму компенсації покупець визначає самостійно. Щоб отримати компенсацію потрібно:

  1. Сфотографувати чи зняти на відео невідповідність товару.
  2. Скриншот листування з продавцем, де уточнювались параметри та колір товару.
  3. У замовленні натисніть кнопку “Відкрити спір”.
  4. Заповніть форму та вкажіть невідповідності, додайте фото та відеопідтвердження.

Важливо: у вас є 15 днів від дати отримання замовлення на те, щоб зробити повернення. А у продавця — п’ять днів на відповідь.

Гроші повернуться протягом 3-20 днів. Якщо ж ви надіслали товар продавцю, то рахувати слід починати від першого дня отримання товару продавцем.

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