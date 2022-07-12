Онлайн-шопінг – популярна та дуже зручна річ. Сидячи вдома можна купити новий одяг, замовити техніку чи інші предмети побуту. Робити онлайн-покупки можна не лише на український, а й на закордонних сайтах.

Як сплачувати покупки в гривнях (UAH) на закордонному сайті – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Сплата карткою в гривнях на іноземних сайтах

Платіжні картки, які видають українські банки, належать певним міжнародним платіжним системам, саме тому ми маємо можливість розраховуватись за покупки на закордонних сайтах, не залежно від валюти, вказаній на сайті.

Зараз дивляться

Сьогодні більшість сайтів автоматично визначає країну покупця і пропонує сплатити у відповідній валюті, тобто покупцям з України пропонується сплатити у гривні.

Такі операції здійснюються за допомогою послуги миттєвої конвертації валюти (DCC). Проте така оплата з конвертацією не завжди виявляється вигідною для покупця.

Простими словами, конвертація – це це обмін однієї валюти на іншу зі збереженням її реальної вартості.

Як відбувається конвертація за оплату на сайті

Банк продавця конвертує суму покупки в UAH за власним курсом і при здійсненні оплати ця сума блокується на рахунку в гривнях. Далі заблокована сума в гривнях знову конвертується в долари (USD) за курсом платіжної системи. Отримана сума в доларах виставляється платіжною системою до списання з рахунку. Банк конвертує цю суму в валюту рахунку за власним курсом (тобто, якщо валюта рахунку UAH, то USD знову конвертуються в UAH за курсом вашого банку). Ця остаточна сума списується з рахунку.

Самі такі багаторазові конвертації спричиняють суттєву різницю між сумою, що відображається на сайті при покупці, та фактичною сумою списання з рахунку.

Саме тому, інколи, ви помічали, що з карки списало більше коштів, ніж зазначено на сайті.

Як не переплачувати за конвертацію

Якщо ви полюбляєте часто скуповуватися на закордонних сайтах, вам варто відкрити собі додаткову валютну картку. Адже найбільш вигідний варіант покупок в інтернеті буде при умові, що валюта вашої картки збігається з валютою покупки (USD або EUR).

Відкрити валютну картку можна у будь-якому українському банку. Головне – визначитись з валютою.

Також звертайте увагу чи є на іноземному сайті можливість вибрати валюту розрахунку. Якщо так, то не обирайте гривню.

Якщо закордонний сайт автоматично визначив ваше місце перебування та пропонує лише UAH, ви можете розрахуватися валютною карткою. У такому випадку конвертація буде все одно меншою.