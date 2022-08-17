Заказывать онлайн очень удобно. Можно посмотреть ассортимент, диапазон цен и выбрать то, что наиболее подходит. Но у онлайн-шопинга есть один недостаток — товар может быть низкого качества или вообще не прийти к получателю. Мы расскажем, как вернуть деньги с AliExpress.

В каких случаях можно вернуть деньги с AliExpress

Вернуть средства можно в случаях, если товар:

Пришел не того цвета или размера.

Не соответствует картинке.

Пришел в неудовлетворительном состоянии.

Подделка на известный бренд по цене оригинала.

Посылка на почте была открыта или повреждена.

Заказ в пути больше, чем указано в объявлении.

Иногда продавец хочет, чтобы вы послали товар обратно. Однако большинство предпочитают оставить его покупателю и вернуть средства, особенно если сумма покупки невелика.

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Как вернуть деньги с AliExpress — пошаговая инструкция

Площадка AliExpress предлагает два варианта возврата средств:

Частичный возврат суммы (если товар вас удовлетворяет). Полный возврат.

Сумму компенсации покупатель определяет самостоятельно. Чтобы получить компенсацию, нужно:

Сфотографировать или снять видео несоответствия товара. Сделать скриншот переписки с продавцом, где уточнялись параметры и цвет товара. В заказе нажмите кнопку “Открыть спор”. Заполните форму и укажите несоответствия, добавьте фото и видеоподтверждение.

Важно: у вас есть 15 дней от даты получения заказа на то, чтобы произвести возврат. А у продавца – пять дней на ответ.

Деньги вернутся в течение 3-20 дней. Если же вы отправили товар продавцу, то считать следует начинать с первого дня получения товара продавцом.