Заказывать онлайн очень удобно. Можно посмотреть ассортимент, диапазон цен и выбрать то, что наиболее подходит. Но у онлайн-шопинга есть один недостаток — товар может быть низкого качества или вообще не прийти к получателю. Мы расскажем, как вернуть деньги с AliExpress.
В каких случаях можно вернуть деньги с AliExpress
Вернуть средства можно в случаях, если товар:
- Пришел не того цвета или размера.
- Не соответствует картинке.
- Пришел в неудовлетворительном состоянии.
- Подделка на известный бренд по цене оригинала.
- Посылка на почте была открыта или повреждена.
- Заказ в пути больше, чем указано в объявлении.
Иногда продавец хочет, чтобы вы послали товар обратно. Однако большинство предпочитают оставить его покупателю и вернуть средства, особенно если сумма покупки невелика.
Как вернуть деньги с AliExpress — пошаговая инструкция
Площадка AliExpress предлагает два варианта возврата средств:
- Частичный возврат суммы (если товар вас удовлетворяет).
- Полный возврат.
Сумму компенсации покупатель определяет самостоятельно. Чтобы получить компенсацию, нужно:
- Сфотографировать или снять видео несоответствия товара.
- Сделать скриншот переписки с продавцом, где уточнялись параметры и цвет товара.
- В заказе нажмите кнопку “Открыть спор”.
- Заполните форму и укажите несоответствия, добавьте фото и видеоподтверждение.
Важно: у вас есть 15 дней от даты получения заказа на то, чтобы произвести возврат. А у продавца – пять дней на ответ.
Деньги вернутся в течение 3-20 дней. Если же вы отправили товар продавцу, то считать следует начинать с первого дня получения товара продавцом.