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Как вернуть деньги с AliExpress, если товар не пришел или он в ненадлежащем состоянии

17 августа 2022, 13:25
Анастасия Грубрина редакторка сайту
Як повернути гроші з Аліекспрес: все, що потрібно знати
Источник: Pexels

Заказывать онлайн очень удобно. Можно посмотреть ассортимент, диапазон цен и выбрать то, что наиболее подходит. Но у онлайн-шопинга есть один недостаток — товар может быть низкого качества или вообще не прийти к получателю. Мы расскажем, как вернуть деньги с AliExpress.

В каких случаях можно вернуть деньги с AliExpress

Вернуть средства можно в случаях, если товар:

  • Пришел не того цвета или размера.
  • Не соответствует картинке.
  • Пришел в неудовлетворительном состоянии.
  • Подделка на известный бренд по цене оригинала.
  • Посылка на почте была открыта или повреждена.
  • Заказ в пути больше, чем указано в объявлении.

Иногда продавец хочет, чтобы вы послали товар обратно. Однако большинство предпочитают оставить его покупателю и вернуть средства, особенно если сумма покупки невелика.

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Как вернуть деньги с AliExpress — пошаговая инструкция

Площадка AliExpress предлагает два варианта возврата средств:

  1. Частичный возврат суммы (если товар вас удовлетворяет).
  2. Полный возврат.

Сумму компенсации покупатель определяет самостоятельно. Чтобы получить компенсацию, нужно:

  1. Сфотографировать или снять видео несоответствия товара.
  2. Сделать скриншот переписки с продавцом, где уточнялись параметры и цвет товара.
  3. В заказе нажмите кнопку “Открыть спор”.
  4. Заполните форму и укажите несоответствия, добавьте фото и видеоподтверждение.

Важно: у вас есть 15 дней от даты получения заказа на то, чтобы произвести возврат. А у продавца – пять дней на ответ.

Деньги вернутся в течение 3-20 дней. Если же вы отправили товар продавцу, то считать следует начинать с первого дня получения товара продавцом.

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