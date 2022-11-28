Як поставити вікно на зимове провітрювання – інструкція

Зимові морози вже не за горами, тому саме час починати утеплювати оселю. Один зі способів зберегти тепло в квартирі чи будинку – відрегулювати пластикові вікна та встановити зимовий режим.

Навіть у найлютіші морози оселю варто провітрювати кілька разів на день. Для цього пластикові вікна можна поставити на спеціальний режим.

Як поставити вікно на зимове провітрювання – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Зимове провітрювання: що це за функція вікон

Його ще називають мікропровітрювання. Це одна з найбільш корисних додаткових функцій фурнітури в ПВХ-вікнах. Для того, щоб встановити таке провітрювання, знадобиться спеціальна деталь. Вона додається до комплекту фурнітури самого вікна.

Основна функція цієї деталі – фіксувати стулку в певному положенні. При активації мікропровітрювання стулка відходить від рами всього на кілька міліметрів, і по її периметру утворюється вузька щілина.

Поставити вікно на мікропровітрювання дуже просто – достатньо повернути ручку на 45 градусів.

При використанні мікропровітрювання взимку холодне повітря надходить до приміщення малими порціями та встигає прогрітися, мінімізуючи можливий дискомфорт. Крім того, невелика ширина щілини між рамою і стулкою дозволяє уникнути протягів.

Режим зимового провітрювання також дає можливість відкривати вікно під час дощу: ризик потрапляння крапель або затікання вологи зводиться до мінімуму.

Крім свіжого повітря, мікропровітрювання забезпечує нормалізацію вологості в приміщеннях. Тому, використовуючи цей режим, можна позбутися конденсату на вікнах або значно знизити його кількість.

Як поставити вікно на зимове провітрювання

Режим зимового провітрювання зовні взагалі не помітний. На вигляд, вікно залишається закритим, проте невелика щілина (3-5 мм) все ж є.

Встановити режим зимового провітрювання можна двома способами:

за допомогою спеціальної деталі – обмежувача відкривання вікна. Він кріпиться зовні, біля ручки;

за допомогою фурнітури Рото, яка має бути вмонтована у внутрішню частину вікна.

Для першого варіанту необхідно купити у будь-якому будівельному магазині обмежувач для відчинення пластикових вікон. Такий комплект складається з двох деталей – обмежувача та кріплення для ручки.

Спочатку потрібно відкрутити віконну ручку за допомогою шурупокруту. Візьміть кріплення та підставте його під отвори, що залишились від ручки.

3. Кріплення має стандартні розміри, тому підійде для усіх пластикових вікон.

4. Тримаючи кріплення, вставте віконну ручку на місце (кріплення має бути під ручкою).

5. За допомогою шурупокруту та кількох гвинтів закріпіть ручку та кріплення під нею.

6. Візьміть обмежувач та звичайний маркер – вам потрібно визначити правильне місце для гребінця обмежувача, щоби він чітко зʼєднувався з кріпленням.

7. Після цього, за допомогою шурупокруту, прикрутіть обмежувач до рами вікна.

Коли усі деталі будуть на місцях, можна відкривати вікно на зимове провітрювання. Для цього достатньо повернути віконну ручку на 45 градусів.