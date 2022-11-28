Как поставить окно на зимнее проветривание — инструкция

Зимние морозы уже не за горами, поэтому самое время начинать утеплять дом. Один из способов сохранить тепло в квартире или доме — отрегулировать пластиковые окна и установить зимний режим.

Даже в самые лютые морозы квартиру или дом нужно проветривать несколько раз в день. Для этого пластиковые окна можно поставить на специальный режим.

Как поставить окно на зимнее проветривание — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Зимнее проветривание: что это за функция окон

Его еще называют микропроветривание. Это одна из самых полезных дополнительных функций фурнитуры в ПВХ-окнах. Для того, чтобы установить такое проветривание, понадобится специальная деталь. Она прилагается к комплекту фурнитуры самого окна.

Основная функция этой детали — фиксировать створку в определенном положении. При активации микропроветривания створка отходит от рамы на несколько миллиметров, и по ее периметру образуется узкая щель.

Поставить окно на микропроветривание очень просто — достаточно повернуть ручку на 45 градусов.

При использовании микропроветривания зимой холодный воздух поступает в помещение малыми порциями и успевает прогреться, минимизируя возможный дискомфорт. Кроме того, небольшая ширина щели между рамой и створкой позволяет избежать сквозняков.

Режим зимнего проветривания также дает возможность открывать окно во время дождя: риск попадания капель или затекания влаги сводится к минимуму.

Помимо свежего воздуха, микропроветривание обеспечивает нормализацию влажности в помещениях. Поэтому, используя этот режим, можно избавиться от конденсата на окнах или значительно снизить его количество.

Как поставить окно на зимнее проветривание

Режим зимнего проветривания снаружи вообще не заметен. На вид окно остается закрытым, однако небольшая щель (3-5 мм) все же есть.

Установить режим зимнего проветривания можно двумя способами:

с помощью специальной детали — ограничителя открывания окна . Он крепится снаружи, возле ручки;

. Он крепится снаружи, возле ручки; с помощью фурнитуры Рото, которая должна быть вмонтирована во внутреннюю часть окна.

Для первого варианта необходимо купить в любом строительном магазине ограничитель для открытия пластиковых окон. Такой комплект состоит из двух деталей — ограничителя и крепления для ручки.

Сначала нужно открутить оконную ручку с помощью шуруповерта. Возьмите крепление и подставьте его под отверстия, оставшиеся от ручки.

3. Крепление имеет стандартные размеры, поэтому подойдет для всех пластиковых окон.

4. Держа крепление, вставьте оконную ручку на место (крепление должно быть под ручкой).

5. С помощью шуруповерта и нескольких винтов закрепите ручку и крепление под ней.

6. Возьмите ограничитель и обычный маркер — вам нужно определить правильное место для расчески ограничителя, чтобы он четко соединялся с креплением.

7. После этого, с помощью шуруповерта, прикрутите ограничитель к раме окна.

Когда все детали будут на местах, можно открывать окно на зимнее проветривание. Для этого достаточно повернуть оконную ручку на 45 градусов.