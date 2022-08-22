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Як почистити золото вдома – три дієві способи

22 Серпня 2022, 22:00
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як почистити золото вдома – три дієві способи

Жовте золото є найпоширенішим металом у світі. Крім того, прикраси з золота легко очищаються за допомогою звичайних побутових  засобів.

Як почистити золото в домашніх умовах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як почистити золото самостійно – поради

В домашніх умовах золото можна привести до тями трьома способами:

Зараз дивляться
  • замочування – передбачає приготування спеціального розчину, в який поміщаються прикраси;
  • полірування – протирання прикраси за допомогою м’якої ганчірки, гумки, оцту, безбарвної помади тощо;
  • механічне очищення – застосовується при сильних, застарілих забрудненнях, зазвичай використовуються не агресивні абразиви.

Замочування 

Фото: Depositphotos

З назви стає зрозуміло, що варто робити – золото потрібно просто замочити у спеціальному розчині. Є багато рецептів таких розчинів, найдієвіші:

  • Нашатирний спирт та пральний порошок – у посудині змішайте чайну ложку нашатирю та столову ложку порошку (усе ретельно перемішайте). Поставте рідину на вогонь та доведіть до кипіння. Золоті прикраси помістіть у рідину на 2 год.
  • Звичайна сіль – у 250 мл води розчиніть столову ложку солі та поставте розчин на вогонь. Помістіть прикраси з золота у рідину та кип’ятіть протягом 15-30 хв.
  • Засіб для миття посуду – доведіть до кипіння 250-200 мл води та додайте кілька крапель миючого засобу. Помістіть у рідину золоті коштовності та кип’ятіть протягом 10 хв. Після, витріть прикраси м’якою ганчіркою. Насправді, цей спосіб вважається найделікатнішим.
  • Сода – розчиніть чайну ложку соди у 250 мл води. Перелийте розчин у каструлю і покладіть туди прикраси. Доведіть воду до кипіння і, на малому вогні, кип’ятіть прикраси до 10 хв. Після цього промийте водою та висушіть прикраси.

Полірування

Фото: Depositphotos

Цей спосіб передбачає натирання золотих прикрас за допомогою різноманітних речей. Використовують полірування золота для надання виробам глянцевого блиску.

  • Гігієнічна помада – незвичний та простий спосіб для очищення золота. Потрібно просто нанести помаду (без кольору) на клаптик тканини і, активними рухами, протирати потьмяніле золото.
  • Гумка для стирання олівців – проста гумка для стирання не лише додасть блиску золоту, а й видалить легкий наліт. Візьміть звичайний ластик та протріть свої прикраси.
  • Безворсова серветка – найбезпечніший та найпростіший спосіб для полірування. Просто візьміть клаптик тканини та відполіруйте метал.
  • Оцет – змочіть тканину у оцті та відполіруйте прикраси.
  • Цибулевий сік – приготуйте сік, змочіть у ньому ганчірку та натріть золоті прикраси. Після процедури ретельно промийте та просушіть прикраси.

Механічне очищення

Фото: Depositphotos

  • Зубна паста – за допомогою старої зубної щітки та зубної пасти ретельно почистіть золоті вироби. Залишки пасти змийте водою.
  • Зубний порошок – візьміть жорстку щіточку, насипте на неї зубний порошок і кілька хвилин активно очищайте золото.
  • Крейда та нашатирний спирт – подрібніть крейду та залийте її нашатирем до утворення густої маси. Нанесіть отриману пасту на щітку чи тканинну серветку і гарненько потріть золото. Після, промийте і висушіть прикраси.

Як користуватися золотими прикрасами, аби нальот не з’являвся

Золото не любить яскраве сонце і вологу, а також різні косметичні та хімічні засоби. Саме тому, аби запобігти появі нальоту та тьмяності своїх прикрас:

  1. Зберігайте золоті вироби далеко від сонячних променів;
  2. Перед прибиранням чи манікюром, знімайте прикраси;
  3. Ретельно протирайте прикраси, якщо на них потрапила волога;
  4. Уникайте взаємодії виробів з косметичними засобами, парфумами, а також з іншими рідкими чи сипучими речовинами.
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