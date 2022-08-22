Жовте золото є найпоширенішим металом у світі. Крім того, прикраси з золота легко очищаються за допомогою звичайних побутових засобів.

Як почистити золото в домашніх умовах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як почистити золото самостійно – поради

В домашніх умовах золото можна привести до тями трьома способами:

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замочування – передбачає приготування спеціального розчину, в який поміщаються прикраси;

– передбачає приготування спеціального розчину, в який поміщаються прикраси; полірування – протирання прикраси за допомогою м’якої ганчірки, гумки, оцту, безбарвної помади тощо;

– протирання прикраси за допомогою м’якої ганчірки, гумки, оцту, безбарвної помади тощо; механічне очищення – застосовується при сильних, застарілих забрудненнях, зазвичай використовуються не агресивні абразиви.

Замочування

З назви стає зрозуміло, що варто робити – золото потрібно просто замочити у спеціальному розчині. Є багато рецептів таких розчинів, найдієвіші:

Нашатирний спирт та пральний порошок – у посудині змішайте чайну ложку нашатирю та столову ложку порошку (усе ретельно перемішайте). Поставте рідину на вогонь та доведіть до кипіння. Золоті прикраси помістіть у рідину на 2 год .

у посудині змішайте чайну ложку нашатирю та столову ложку порошку (усе ретельно перемішайте). Поставте рідину на вогонь та доведіть до кипіння. Золоті прикраси помістіть у рідину . Звичайна сіль – у 250 мл води розчиніть столову ложку солі та поставте розчин на вогонь. Помістіть прикраси з золота у рідину та кип’ятіть протягом 15-30 хв .

– у 250 мл води розчиніть столову ложку солі та поставте розчин на вогонь. Помістіть прикраси з золота у рідину та . Засіб для миття посуду – доведіть до кипіння 250-200 мл води та додайте кілька крапель миючого засобу. Помістіть у рідину золоті коштовності та кип’ятіть протягом 10 хв. Після, витріть прикраси м’якою ганчіркою. Насправді, цей спосіб вважається найделікатнішим.

доведіть до кипіння 250-200 мл води та додайте кілька крапель миючого засобу. Помістіть у рідину золоті коштовності та кип’ятіть протягом 10 хв. Після, витріть прикраси м’якою ганчіркою. Насправді, цей спосіб вважається найделікатнішим. Сода – розчиніть чайну ложку соди у 250 мл води. Перелийте розчин у каструлю і покладіть туди прикраси. Доведіть воду до кипіння і, на малому вогні, кип’ятіть прикраси до 10 хв. Після цього промийте водою та висушіть прикраси.

Полірування

Цей спосіб передбачає натирання золотих прикрас за допомогою різноманітних речей. Використовують полірування золота для надання виробам глянцевого блиску.

Гігієнічна помада – незвичний та простий спосіб для очищення золота. Потрібно просто нанести помаду (без кольору) на клаптик тканини і, активними рухами, протирати потьмяніле золото.

незвичний та простий спосіб для очищення золота. Потрібно просто нанести помаду (без кольору) на і, активними рухами, протирати потьмяніле золото. Гумка для стирання олівців – проста гумка для стирання не лише додасть блиску золоту, а й видалить легкий наліт . Візьміть звичайний ластик та протріть свої прикраси.

– проста гумка для стирання не лише додасть блиску золоту, а й . Візьміть звичайний ластик та протріть свої прикраси. Безворсова серветка – найбезпечніший та найпростіший спосіб для полірування. Просто візьміть клаптик тканини та відполіруйте метал.

– найбезпечніший та найпростіший спосіб для полірування. Просто візьміть клаптик тканини та відполіруйте метал. Оцет – змочіть тканину у оцті та відполіруйте прикраси.

– змочіть тканину у оцті та відполіруйте прикраси. Цибулевий сік – приготуйте сік, змочіть у ньому ганчірку та натріть золоті прикраси. Після процедури ретельно промийте та просушіть прикраси.

Механічне очищення

Зубна паста – за допомогою старої зубної щітки та зубної пасти ретельно почистіть золоті вироби. Залишки пасти змийте водою.

– за допомогою старої зубної щітки та зубної пасти ретельно почистіть золоті вироби. Залишки пасти змийте водою. Зубний порошок – візьміть жорстку щіточку, насипте на неї зубний порошок і кілька хвилин активно очищайте золото.

– візьміть жорстку щіточку, насипте на неї зубний порошок і кілька хвилин активно очищайте золото. Крейда та нашатирний спирт – подрібніть крейду та залийте її нашатирем до утворення густої маси. Нанесіть отриману пасту на щітку чи тканинну серветку і гарненько потріть золото. Після, промийте і висушіть прикраси.

Як користуватися золотими прикрасами, аби нальот не з’являвся

Золото не любить яскраве сонце і вологу, а також різні косметичні та хімічні засоби. Саме тому, аби запобігти появі нальоту та тьмяності своїх прикрас:

Зберігайте золоті вироби далеко від сонячних променів; Перед прибиранням чи манікюром, знімайте прикраси; Ретельно протирайте прикраси, якщо на них потрапила волога; Уникайте взаємодії виробів з косметичними засобами, парфумами, а також з іншими рідкими чи сипучими речовинами.