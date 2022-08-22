Желтое золото является самым распространенным металлом в мире. Кроме того, украшения из золота легко очищаются с помощью обычных бытовых средств.
Как почистить золото в домашних условиях — читайте в материале Фактов ICTV.
Как почистить золото самостоятельно — советы
В домашних условиях золото можно привести в чувство тремя способами:
- замачивание — предполагает приготовление специального раствора, в который помещаются украшения;
- полировка — протирание украшения с помощью мягкой тряпки, резинки, уксуса, бесцветной помады и т. д;
- механическая очистка — применяется при сильных, застарелых загрязнениях, обычно используются не агрессивные абразивы.
Замачивание
Из названия становится понятно, что стоит делать — золото нужно просто замочить в специальном растворе. Есть много рецептов таких растворов, самые действенные:
- Нашатырный спирт и стиральный порошок — в чашке смешайте чайную ложку нашатыря и столовую ложку порошка (все тщательно перемешайте). Поставьте жидкость на огонь и доведите до кипения. Золотые украшения поместите в жидкость на 2 ч.
- Обычная соль — в 250 мл воды растворите столовую ложку соли и поставьте раствор на огонь. Поместите украшения из золота в жидкость и кипятите в течение 15-30 мин.
- Средство для мытья посуды — доведите до кипения 250-200 мл воды и добавьте несколько капель моющего средства. Поместите в жидкость золотые драгоценности и кипятите в течение 10 мин. После, вытрите украшения мягкой тряпкой. На самом деле, этот способ считается самым деликатным.
- Сода — растворите чайную ложку соды в 250 мл воды. Перелейте раствор в кастрюлю и положите туда украшения. Доведите воду до кипения и на малом огне кипятите украшения до 10 мин. После этого промойте водой и высушите украшения.
Полировка
Этот способ предполагает натирание золотых украшений с помощью разнообразных вещей. Используют полировку золота для придания изделиям глянцевого блеска.
- Гигиеническая помада — необычный и простой способ для очистки золота. Нужно просто нанести помаду (без цвета) на лоскуток ткани и, активными движениями, протирать потускневшее золото.
- Резинка для стирания карандашей — простая резинка для стирания не только придаст блеска золоту, но и удалит легкий налет. Возьмите обычный ластик и протрите свои украшения.
- Безворсовая салфетка — самый безопасный и простой способ для полировки. Просто возьмите лоскут ткани и отполируйте металл.
- Уксус — смочите ткань в уксусе и отполируйте украшения.
- Луковый сок — приготовьте сок, смочите в нем тряпку и натрите золотые украшения. После процедуры тщательно промойте и просушите украшения.
Механическая очистка
- Зубная паста — с помощью старой зубной щетки и зубной пасты тщательно почистите золотые изделия. Остатки пасты смойте водой.
- Зубной порошок — возьмите жесткую щетку, насыпьте на нее зубной порошок и несколько минут активно очищайте золото.
- Мел и нашатырный спирт — измельчите мел и залейте его нашатырем до образования густой массы. Нанесите полученную пасту на щетку или тканевую салфетку и хорошенько потрите золото. После, промойте и высушите украшения.
Как пользоваться золотыми украшениями, чтобы налет не появлялся
Золото не любит яркое солнце и влагу, а также различные косметические и химические средства. Именно поэтому, чтобы предотвратить появление налета и тусклости своих украшений:
- Храните золотые изделия вдали от солнечных лучей;
- Перед уборкой или маникюром, снимайте украшения;
- Тщательно протирайте украшения, если на них попала влага;
- Избегайте взаимодействия изделий с косметическими средствами, духами, а также с другими жидкими или сыпучими веществами.