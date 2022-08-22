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Как почистить золото дома — три действенных способа

22 августа 2022, 22:00
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как почистить золото дома — три действенных способа

Желтое золото является самым распространенным металлом в мире. Кроме того, украшения из золота легко очищаются с помощью обычных бытовых средств.

Как почистить золото в домашних условиях — читайте в материале Фактов ICTV.

Как почистить золото самостоятельно — советы

В домашних условиях золото можно привести в чувство тремя способами:

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  • замачивание — предполагает приготовление специального раствора, в который помещаются украшения;
  • полировка — протирание украшения с помощью мягкой тряпки, резинки, уксуса, бесцветной помады и т. д;
  • механическая очистка — применяется при сильных, застарелых загрязнениях, обычно используются не агрессивные абразивы.

Замачивание

Фото: Depositphotos

Из названия становится понятно, что стоит делать — золото нужно просто замочить в специальном растворе. Есть много рецептов таких растворов, самые действенные:

  • Нашатырный спирт и стиральный порошок — в чашке смешайте чайную ложку нашатыря и столовую ложку порошка (все тщательно перемешайте). Поставьте жидкость на огонь и доведите до кипения. Золотые украшения поместите в жидкость на 2 ч.
  • Обычная соль — в 250 мл воды растворите столовую ложку соли и поставьте раствор на огонь. Поместите украшения из золота в жидкость и кипятите в течение 15-30 мин.
  • Средство для мытья посуды — доведите до кипения 250-200 мл воды и добавьте несколько капель моющего средства. Поместите в жидкость золотые драгоценности и кипятите в течение 10 мин. После, вытрите украшения мягкой тряпкой. На самом деле, этот способ считается самым деликатным.
  • Сода — растворите чайную ложку соды в 250 мл воды. Перелейте раствор в кастрюлю и положите туда украшения. Доведите воду до кипения и на малом огне кипятите украшения до 10 мин. После этого промойте водой и высушите украшения.

Полировка

Фото: Depositphotos

Этот способ предполагает натирание золотых украшений с помощью разнообразных вещей. Используют полировку золота для придания изделиям глянцевого блеска.

  • Гигиеническая помада — необычный и простой способ для очистки золота. Нужно просто нанести помаду (без цвета) на лоскуток ткани и, активными движениями, протирать потускневшее золото.
  • Резинка для стирания карандашей — простая резинка для стирания не только придаст блеска золоту, но и удалит легкий налет. Возьмите обычный ластик и протрите свои украшения.
  • Безворсовая салфетка — самый безопасный и простой способ для полировки. Просто возьмите лоскут ткани и отполируйте металл.
  • Уксус — смочите ткань в уксусе и отполируйте украшения.
  • Луковый сок — приготовьте сок, смочите в нем тряпку и натрите золотые украшения. После процедуры тщательно промойте и просушите украшения.

Механическая очистка

Фото: Depositphotos

  • Зубная паста — с помощью старой зубной щетки и зубной пасты тщательно почистите золотые изделия. Остатки пасты смойте водой.
  • Зубной порошок — возьмите жесткую щетку, насыпьте на нее зубной порошок и несколько минут активно очищайте золото.
  • Мел и нашатырный спирт — измельчите мел и залейте его нашатырем до образования густой массы. Нанесите полученную пасту на щетку или тканевую салфетку и хорошенько потрите золото. После, промойте и высушите украшения.

Как пользоваться золотыми украшениями, чтобы налет не появлялся

Золото не любит яркое солнце и влагу, а также различные косметические и химические средства. Именно поэтому, чтобы предотвратить появление налета и тусклости своих украшений:

  1. Храните золотые изделия вдали от солнечных лучей;
  2. Перед уборкой или маникюром, снимайте украшения;
  3. Тщательно протирайте украшения, если на них попала влага;
  4. Избегайте взаимодействия изделий с косметическими средствами, духами, а также с другими жидкими или сыпучими веществами.
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