як почистити пральну машину від бруду під гумкою

Пральна машина значно полегшує побут. Проте така техніка також потребує дбайливого ставлення.

Для того щоб пральна машина працювала належним чином, періодично мийте та очищуйте її від накипу. Особливо звертайте увагу на бруд під гумою.

Як почистити пральну машину від бруду під гумою – розповідають Факти ICTV.

Як почистити пральну машину від бруду під гумою

Оцет

Зволожте ганчірку або тканину в розчині оцту і протріть гумку. Після цього ввімкніть пральну машинку і запустіть будь-який режим. Речі всередину класти не потрібно.

Відбілювач

Відбілювач позбудеться від бруду на гумці швидше, ніж оцет. Нанесіть його на ганчірку і протріть потрібне місце. Проте не варто часто користуватися цим методом, адже розчин може знебарвити і послабити гумку.

Лимонна кислота

Розчиніть пакетик лимонної кислоти з водою у пропорції 1:5. Налийте рідину в пральну машину й увімкніть режим полоскання. Після цього протріть складку гуми та залиште відчиненими дверцята.

Зубна щітка

Нанесіть мийний засіб на гуму і ретельно почистьте зубною щіткою. Після цього увімкніть режим прання на мінімальний час.

Харчова сода

Покладіть харчову соду в барабан і запустіть прання без речей. Температуру варто обирати від 60 до 90 градусів. Після цього протріть гуму насухо.