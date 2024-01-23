Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Як почистити посуд кисневим порошком: швидкі та дієві лайфхаки

23 Січня 2024, 17:38
Анна Голішевська редакторка стрічки
Як почистити посуд кисневим порошком: швидкі та дієві лайфхаки
Джерело: Unsplash

Кисневий відбілювач являє собою безпечну та екологічно чисту альтернативу відбілювачам на основі хлору. Цей універсальний засіб для прибирання ефективно бореться з цвіллю, очищує стоки, інструменти та багато іншого. Як почистити посуд кисневим порошком у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як почистити посуд кисневим порошком: покрокова інструкція

  1. Щоб відмити посуд, пластикові вироби, а також пляшки, й обробні дошки,  додай 2–4 столові ложки кисневого відбілювача в миску з водою.
  2. Залиште відмочуватися все це протягом як мінімум 15 хвилин.
  3. Потім промийте посуд, як ви це робите зазвичай.
  4. Просушіть або витріть посуд.

Як почистити холодильник кисневим порошком: основні моменти

Крім посуду, кисневий порошок добре очищує й холодильник. Для того, аби прибрати цвіль, грибок та інші органічні забруднення всередині холодильника, додайте 4 столові ложки кисневого відбілювача на 4 склянки води й нанесіть розчин м’якою серветкою. Зачекайте 10–12 хвилин, протріть і змийте.

Читайте також:
Як зняти наліпку з посудуЯк безслідно зняти маркування з посуду: топ-5 способів

Зараз дивляться

Теги
посуд
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь