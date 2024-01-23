Кисневий відбілювач являє собою безпечну та екологічно чисту альтернативу відбілювачам на основі хлору. Цей універсальний засіб для прибирання ефективно бореться з цвіллю, очищує стоки, інструменти та багато іншого. Як почистити посуд кисневим порошком у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як почистити посуд кисневим порошком: покрокова інструкція

Щоб відмити посуд, пластикові вироби, а також пляшки, й обробні дошки, додай 2–4 столові ложки кисневого відбілювача в миску з водою. Залиште відмочуватися все це протягом як мінімум 15 хвилин. Потім промийте посуд, як ви це робите зазвичай. Просушіть або витріть посуд.

Як почистити холодильник кисневим порошком: основні моменти

Крім посуду, кисневий порошок добре очищує й холодильник. Для того, аби прибрати цвіль, грибок та інші органічні забруднення всередині холодильника, додайте 4 столові ложки кисневого відбілювача на 4 склянки води й нанесіть розчин м’якою серветкою. Зачекайте 10–12 хвилин, протріть і змийте.