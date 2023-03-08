Новий посуд – це завжди приємно та корисно. Проте часто вам може трапитися маркування, якого важко позбутися. Тому ми підібрали для вас топ-5 ефективних порад, що допоможуть зняти етикетки з вашого посуду.

1. Фен

Найпростішим способом є звичайний фен. Виставте мінімальну потужність приладу та направте струмінь повітря на наліпку. Клейовий шар поступово розігріється і ви зможете без зайвих труднощів зняти етикетку.

2. Оцет

Для наступного способу підійде звичайний оцет. Все, що потрібно: намочити цінник і зачекати декілька хвилин. Тоді ж обережно зніміть маркування.

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3. Спирт, ацетон та інші спиртовмісні речовини

На заміну оцту можна взяти будь-який спиртовмісний розчин. Він легко знімає цінники з кераміки й порцеляни. Змочіть ватний диск і промокніть наліпку. Вже за кілька хвилин вона легко зійде з поверхні посуду.

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4. Олія

Також підійде будь-яка олія (соняшникова, оливкова тощо). Намочіть тканину або ж ватний диск і ретельно протріть стікер. Залиште на 20-30 хвилин. Після цього зніміть етикетку і промийте посуд за допомогою мийного засобу. Особливо цей спосіб підійде для предметів, виготовлених із дерева, пластику та скла.

5. Лимон

Доступний цитрусовий плід може замінити агресивні рідини, а результат буде не менш ефективним. Потрібно відрізати шматок лимона і поверхнею зрізу ретельно протерти клейову основу ярликів. Зачекати декілька хвилин і згодом спробувати змити за допомогою мийного засобу.

За відсутності свіжих лимонів підійде лимонна кислота або ж будь-який засіб, до складу якого вона входить.