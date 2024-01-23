Кислородный отбеливатель представляет собой безопасную и экологически чистую альтернативу отбеливателям на основе хлора. Это универсальное средство для уборки эффективно борется с плесенью, очищает стоки, инструменты и многое другое. Как почистить посуду кислородным порошком дома – читайте в материале.

Как почистить посуду кислородным порошком: пошаговая инструкция

Чтобы отмыть посуду, пластиковые изделия, а также бутылки и разделочные доски, добавь 2–4 столовых ложки кислородного отбеливателя в миску с водой. Оставьте отмачиваться все это в течение как минимум 15 минут. Затем промойте посуду, как вы это делаете обычно. Просушите или протрите посуду.

Как почистить холодильник кислородным порошком: основные моменты

Кроме посуды кислородный порошок хорошо очищает и холодильник. Для того чтобы убрать плесень, грибок и другие органические загрязнения внутри холодильника, добавьте 4 столовых ложки кислородного отбеливателя на 4 стакана воды и нанесите раствор мягкой салфеткой. Подождите 10–12 минут, протрите и смойте.