Відключення електроенергії значно ускладнюють життя. Особливо це гостро відчувається в сучасному світі, де всі залежать від електрики. Вона використовується практично для всього: від освітлення та опалення до роботи побутових приладів, комп’ютерів та зв’язку.

Навіщо підключати інвертор до акумулятора

Інвертор з акумулятором використовується для перетворення постійного струму, який виробляє акумулятор, на змінний, що потрібен більшості побутових приладів.

Кілька причин підключити інвертор до акумулятора:

Під час відключення електроенергії інвертор може використовувати енергію, накопичену в акумуляторі, для живлення приладів.

Для забезпечення освітлення, живлення холодильника, комп’ютера або інших важливих пристроїв.

Для живлення пристроїв у віддалених місцях, де немає доступу до електромережі.

Для кемпінгу, походів, роботи на будівельному майданчику або в інших ситуаціях.

Як правильно підключити інвертор до акумулятора

Інвертори захистять пристрої від перепадів напруги, які виникають в електромережі. Це допоможе продовжити термін служби пристроїв. Для підключення деяких побутових приладів, таких як котел чи водонагрівач, варто використовувати інвертори, які видають чисту синусоїду.

Підготуйте обладнання та переконайтеся, що інвертор і акумулятор відповідають напрузі та ємності. Також переконайтеся, що є всі необхідні інструменти для монтажу. Перед підключенням переконайтеся, що інвертор вимкнений, і від’єднайте акумулятор від джерела живлення. Переконайтеся, що захист від короткого замикання акумулятора ввімкнено, щоб уникнути можливих пошкоджень.

Інструкція, як під’єднати інвертор до акумулятора:

Підключіть клеми інвертора до відповідних клем акумулятора. Зазвичай інвертор має два дроти: “+” та “-”. Вони можуть бути у вигляді прищіпок чи накидних шайб, які потрібно приєднувати ключем. Переконайтеся, що з’єднання клем правильне, щоб уникнути короткого замикання.

Перед увімкненням переконайтеся, що дроти надійно закріплені і не мають видимих пошкоджень.

Після того, як всі проводи підключено правильно, увімкніть інвертор.

Переконайтеся, що інвертор працює правильно, перевіривши його функціональність за допомогою підключених пристроїв.

Слідкуйте за правильністю підключення, щоб уникнути можливих аварійних ситуацій. Використовуйте захисні окуляри та рукавички при роботі з електрикою.

Чому інвертор не працює

Якщо інвертор не працює, це зовсім не означає, що він неправильно підключений. Якщо на панелі світяться діоди, це означає, що прилад працює, але, можливо, не вистачає заряду акумулятора. Перевірте справність цієї частини системи.

Існує декілька ознак, які свідчать про те, що інвертор неправильно підключений до акумулятора:

Інвертор не вмикається. Переконайтеся, що акумулятор правильно підключений до інвертора. Перевірте полярність кабелів: червоний кабель повинен бути підключений до позитивного полюса акумулятора, а чорний – до негативного.

Переконайтеся, що акумулятор має достатньо заряду.

Перевірте вимикач інвертора та переконайтеся, що він увімкнений.

Перевірте запобіжники інвертора, можливо, вони перегоріли.

Інвертор видає незвичайний шум або запах. Це ознака перевантаження. Негайно вимкніть інвертор і від’єднайте його від акумулятора.

Якщо інвертор видає низьку потужність, то переконайтеся, що ви використовуєте відповідний прилад для своїх потреб. Переконайтеся, що акумулятор має достатню потужність. Перевірте кабелі, які з’єднують акумулятор з інвертором. Якщо інвертор вимикається несподівано, то це ознака розрядженого акумулятора або перегріву інвертора.

Не використовуйте старі акумуляторі, тому що в них відбувається процес кристалізації, в результаті якого на стінках ємності з’являються кристали, змінюється густина електроліту та його здатність проводити електричний струм. Якщо ви не використовуєте автомобільний акумулятор, потрібно час від часу підключати його до зарядки. Це потрібно робити приблизно раз на місяць. Так вдасться підтримувати працездатність приладу.